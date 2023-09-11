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Путин заявил о необходимости ускорить введение в строй культурных объектов - РИА Новости, 11.09.2023
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18:44 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/putin-1895660829.html
Путин заявил о необходимости ускорить введение в строй культурных объектов
Путин заявил о необходимости ускорить введение в строй культурных объектов - РИА Новости, 11.09.2023
Путин заявил о необходимости ускорить введение в строй культурных объектов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:44
2023-09-11T18:44
россия
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов. "Подчеркну, что культурные кластеры помимо воспитательной, просветительской миссии дают хороший стимул комплексному развитию регионов. Окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста притяжения для местных жителей и туристов", - сказал Путин на совещании о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в РФ. В городах, добавил президент, "за счет культурных кластеров и проектов для спорта по благоустройству территорий, развитию новых креативных индустрий, в целом формируется современная гармоничная среда для жизни". "И, конечно, полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Я знаю, здесь есть проблемы, мы много раз на этот счет говорили, и с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным - ред), и с теми, кто так или иначе вовлечен в этот процесс, знаю о проблемах, которые здесь есть. Но тем не менее без ущерба качеству их строительства и оснащения нужно этот процесс ускорять", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости ускорить введение в строй культурных объектов

Путин: необходимо ускорить ввод в эксплуатацию новых культурных объектов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов.
"Подчеркну, что культурные кластеры помимо воспитательной, просветительской миссии дают хороший стимул комплексному развитию регионов. Окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста притяжения для местных жителей и туристов", - сказал Путин на совещании о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в РФ.
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В городах, добавил президент, "за счет культурных кластеров и проектов для спорта по благоустройству территорий, развитию новых креативных индустрий, в целом формируется современная гармоничная среда для жизни".
"И, конечно, полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Я знаю, здесь есть проблемы, мы много раз на этот счет говорили, и с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным - ред), и с теми, кто так или иначе вовлечен в этот процесс, знаю о проблемах, которые здесь есть. Но тем не менее без ущерба качеству их строительства и оснащения нужно этот процесс ускорять", - подчеркнул Путин.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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