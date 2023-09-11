https://ria.ru/20230911/putin-1895644161.html

Путин призвал ускорить введение в строй культурных объектов

Путин призвал ускорить введение в строй культурных объектов - РИА Новости, 11.09.2023

Путин призвал ускорить введение в строй культурных объектов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:15

2023-09-11T18:15

2023-09-11T18:35

россия

владимир путин

культура

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорять введение в строй культурных объектов. "Подчеркну, что культурные кластеры помимо воспитательной, просветительской миссии дают хороший стимул комплексному развитию регионов. Окружающие их общественные пространства, прогулочные зоны и парки становятся точками роста притяжения для местных жителей и туристов", - сказал Путин на совещании о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в РФ. В городах, добавил президент, "за счет культурных кластеров и проектов для спорта по благоустройству территорий, развитию новых креативных индустрий, в целом формируется современная гармоничная среда для жизни". "И, конечно, полный ввод в эксплуатацию новых культурных комплексов нужно ускорять. Я знаю, здесь есть проблемы, мы много раз на этот счет говорили, и с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным - ред), и с теми, кто так или иначе вовлечен в этот процесс, знаю о проблемах, которые здесь есть. Но тем не менее без ущерба качеству их строительства и оснащения нужно этот процесс ускорять", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230911/putin-1895641422.html

https://ria.ru/20230911/kredity-1895636832.html

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россия, владимир путин