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Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края - РИА Новости, 11.09.2023
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18:05 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/putin-1895641422.html
Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края
Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края - РИА Новости, 11.09.2023
Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до конца текущего года определить поставщика газа в Хабаровский край, который гарантирует долгосрочную поставку... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:05
2023-09-11T18:05
экономика
хабаровский край
россия
амурская область
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до конца текущего года определить поставщика газа в Хабаровский край, который гарантирует долгосрочную поставку в регион. "Для Хабаровской агломерации я прошу правительство до конца текущего года определить поставщика, который на основе долгосрочных контрактов гарантирует поставку газа в регион", - сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов. Путин также просил зафиксировать, что газификация Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейского автономного округа входит в число ключевых приоритетов. "Я сейчас не буду вдаваться в детали. Я думаю, что многим понятно, о чем я говорю. Там компании наши между собой выясняют отношения. Но люди не должны от этого страдать", - добавил президент.
https://ria.ru/20230911/kredity-1895636832.html
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экономика, хабаровский край, россия, амурская область, владимир путин
Экономика, Хабаровский край, Россия, Амурская область, Владимир Путин
Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края

Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края до конца года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до конца текущего года определить поставщика газа в Хабаровский край, который гарантирует долгосрочную поставку в регион.
"Для Хабаровской агломерации я прошу правительство до конца текущего года определить поставщика, который на основе долгосрочных контрактов гарантирует поставку газа в регион", - сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов.
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Путин также просил зафиксировать, что газификация Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейского автономного округа входит в число ключевых приоритетов.
"Я сейчас не буду вдаваться в детали. Я думаю, что многим понятно, о чем я говорю. Там компании наши между собой выясняют отношения. Но люди не должны от этого страдать", - добавил президент.
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ЭкономикаХабаровский крайРоссияАмурская областьВладимир Путин
 
 
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