https://ria.ru/20230911/putin-1895641422.html

Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края

Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края - РИА Новости, 11.09.2023

Путин поручил определить поставщика газа для Хабаровского края

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до конца текущего года определить поставщика газа в Хабаровский край, который гарантирует долгосрочную поставку... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:05

2023-09-11T18:05

2023-09-11T18:05

экономика

хабаровский край

россия

амурская область

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до конца текущего года определить поставщика газа в Хабаровский край, который гарантирует долгосрочную поставку в регион. "Для Хабаровской агломерации я прошу правительство до конца текущего года определить поставщика, который на основе долгосрочных контрактов гарантирует поставку газа в регион", - сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов. Путин также просил зафиксировать, что газификация Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейского автономного округа входит в число ключевых приоритетов. "Я сейчас не буду вдаваться в детали. Я думаю, что многим понятно, о чем я говорю. Там компании наши между собой выясняют отношения. Но люди не должны от этого страдать", - добавил президент.

https://ria.ru/20230911/kredity-1895636832.html

https://ria.ru/20230911/khabarovsk-1895636041.html

хабаровский край

россия

амурская область

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экономика, хабаровский край, россия, амурская область, владимир путин