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Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой - РИА Новости, 11.09.2023
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14:14 11.09.2023 (обновлено: 20:24 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/putin-1895576508.html
Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой
Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой - РИА Новости, 11.09.2023
Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой
Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:14
2023-09-11T20:24
европа
дмитрий песков
владимир путин
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Хотя опять же президент никогда не исключал возможности продолжения диалога и с европейскими лидерами", - сказал он в интервью "Известиям".
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европа, дмитрий песков, владимир путин, россия
Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой

Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Хотя опять же президент никогда не исключал возможности продолжения диалога и с европейскими лидерами", - сказал он в интервью "Известиям".
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В войне с Россией Европа проиграла самой себе
10 сентября, 08:00
 
ЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
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