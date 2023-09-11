https://ria.ru/20230911/putin-1895576508.html

Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой

Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой - РИА Новости, 11.09.2023

Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой

Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:14

2023-09-11T14:14

2023-09-11T20:24

европа

дмитрий песков

владимир путин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Хотя опять же президент никогда не исключал возможности продолжения диалога и с европейскими лидерами", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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европа, дмитрий песков, владимир путин, россия