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Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой
Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой - РИА Новости, 11.09.2023
Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой
Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:14
2023-09-11T14:14
2023-09-11T20:24
европа
дмитрий песков
владимир путин
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал возможности продолжать диалог с европейскими лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Хотя опять же президент никогда не исключал возможности продолжения диалога и с европейскими лидерами", - сказал он в интервью "Известиям".
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европа, дмитрий песков, владимир путин, россия
Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков заявил, что Путин никогда не исключал возможности диалога с Европой
Песков: Путин никогда не исключал возможности диалога с европейскими лидерами