https://ria.ru/20230911/putin-1895534859.html

Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента

Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента - РИА Новости, 11.09.2023

Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента

Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах 2024 года, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет, заявил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:25

2023-09-11T12:25

2023-09-11T13:45

политика

владимир путин

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах 2024 года, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК."Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может", — сказал он.Песков отметил, что подготовка к президентским выборам пока не началась. Только что завершились выборы глав и парламентов более чем 20 регионов. Пока что подводятся итоги и анализируются результаты, которые, по словам пресс-секретаря, весьма красноречивы.Он подчеркнул, что эти результаты подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. Тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует, что глава государства пользуется абсолютной поддержкой населения."Большие возможности и большая ответственность", — сказал Песков, добавив, что Путин уже не первый год демонстрирует способности реализовывать эти возможности. Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков