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Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента - РИА Новости, 11.09.2023
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12:25 11.09.2023 (обновлено: 13:45 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/putin-1895534859.html
Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента
Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента - РИА Новости, 11.09.2023
Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента
Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах 2024 года, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет, заявил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:25
2023-09-11T13:45
политика
владимир путин
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах 2024 года, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК.&quot;Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может&quot;, — сказал он.Песков отметил, что подготовка к президентским выборам пока не началась. Только что завершились выборы глав и парламентов более чем 20 регионов. Пока что подводятся итоги и анализируются результаты, которые, по словам пресс-секретаря, весьма красноречивы.Он подчеркнул, что эти результаты подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. Тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует, что глава государства пользуется абсолютной поддержкой населения."Большие возможности и большая ответственность", — сказал Песков, добавив, что Путин уже не первый год демонстрирует способности реализовывать эти возможности. Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении кандидатуры на выборы президента

Песков: никто не сможет составить реальную конкуренцию Путину на выборах

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах 2024 года, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК.
«

"Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может", — сказал он.

Песков отметил, что подготовка к президентским выборам пока не началась. Только что завершились выборы глав и парламентов более чем 20 регионов. Пока что подводятся итоги и анализируются результаты, которые, по словам пресс-секретаря, весьма красноречивы.
Он подчеркнул, что эти результаты подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. Тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует, что глава государства пользуется абсолютной поддержкой населения.
"Большие возможности и большая ответственность", — сказал Песков, добавив, что Путин уже не первый год демонстрирует способности реализовывать эти возможности.
Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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