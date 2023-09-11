https://ria.ru/20230911/putin-1895534547.html
Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле
Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, не первый год он демонстрирует способности реализовывать свои возможности, заявил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:24
2023-09-11T12:24
2023-09-11T12:35
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, не первый год он демонстрирует способности реализовывать свои возможности, заявил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой... Президент пользуется абсолютной поддержкой населения - большие возможности и большая ответственность", - сказал он в интервью РБК.Песков добавил, что Путин уже не первый год демонстрирует способности реализовывать свои возможности.
https://ria.ru/20230908/putin-1894909889.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле
Песков: Путин пользуется абсолютной поддержкой населения России