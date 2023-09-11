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Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
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12:24 11.09.2023 (обновлено: 12:35 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/putin-1895534547.html
Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле
Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, не первый год он демонстрирует способности реализовывать свои возможности, заявил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:24
2023-09-11T12:35
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, не первый год он демонстрирует способности реализовывать свои возможности, заявил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой... Президент пользуется абсолютной поддержкой населения - большие возможности и большая ответственность", - сказал он в интервью РБК.Песков добавил, что Путин уже не первый год демонстрирует способности реализовывать свои возможности.
https://ria.ru/20230908/putin-1894909889.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле

Песков: Путин пользуется абсолютной поддержкой населения России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, не первый год он демонстрирует способности реализовывать свои возможности, заявил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой... Президент пользуется абсолютной поддержкой населения - большие возможности и большая ответственность", - сказал он в интервью РБК.
Песков добавил, что Путин уже не первый год демонстрирует способности реализовывать свои возможности.
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