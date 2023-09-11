https://ria.ru/20230911/putin-1895534547.html

Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле

Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023

Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, не первый год он демонстрирует способности реализовывать свои возможности, заявил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:24

2023-09-11T12:24

2023-09-11T12:35

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения, не первый год он демонстрирует способности реализовывать свои возможности, заявил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой... Президент пользуется абсолютной поддержкой населения - большие возможности и большая ответственность", - сказал он в интервью РБК.Песков добавил, что Путин уже не первый год демонстрирует способности реализовывать свои возможности.

https://ria.ru/20230908/putin-1894909889.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия