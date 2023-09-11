https://ria.ru/20230911/putin-1895530123.html

Ловушка. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Ловушка. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 11.09.2023

Ловушка. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

У ВСУ возникает все больше проблем на передовой из-за дефицита живой силы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:08

2023-09-11T12:08

2023-09-11T16:08

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. У ВСУ возникает все больше проблем на передовой из-за дефицита живой силы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У украинцев все меньше способности держать линию соприкосновения. Для этого нужны обученные и подготовленные военные, а их становится все меньше и меньше", — считает он.Этим, по словам экс-разведчика, пользуется российская армия."Они попадают в расставленную ловушку, пытаясь приблизиться к позициям россиян", — отметил эксперт. Риттер приходит к выводу, что украинское контрнаступление сильно отстает от графика, поскольку у ВСУ заканчиваются войска и оборудование. Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.

https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины