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Ловушка. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Ловушка. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 11.09.2023
Ловушка. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
У ВСУ возникает все больше проблем на передовой из-за дефицита живой силы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:08
2023-09-11T12:08
2023-09-11T16:08
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. У ВСУ возникает все больше проблем на передовой из-за дефицита живой силы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У украинцев все меньше способности держать линию соприкосновения. Для этого нужны обученные и подготовленные военные, а их становится все меньше и меньше", — считает он.Этим, по словам экс-разведчика, пользуется российская армия."Они попадают в расставленную ловушку, пытаясь приблизиться к позициям россиян", — отметил эксперт. Риттер приходит к выводу, что украинское контрнаступление сильно отстает от графика, поскольку у ВСУ заканчиваются войска и оборудование. Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Ловушка. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Экс-разведчик Риттер: у ВСУ не хватает солдат для контрнаступления