https://ria.ru/20230911/putin-1895510545.html

Глава Бразилии уточнил заявление о возможном приезде Путина на саммит G20

Глава Бразилии уточнил заявление о возможном приезде Путина на саммит G20 - РИА Новости, 11.09.2023

Глава Бразилии уточнил заявление о возможном приезде Путина на саммит G20

Если российский лидер Владимир Путин приедет на саммит G20 в Бразилию, то действия в отношении него в связи с ордером МУС будут зависеть от бразильской судебной РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:07

2023-09-11T11:07

2023-09-11T19:47

в мире

россия

бразилия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

международный уголовный суд

большая двадцатка

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Если российский лидер Владимир Путин приедет на саммит G20 в Бразилию, то действия в отношении него в связи с ордером МУС будут зависеть от бразильской судебной системы, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого цитирует агентство Франс Пресс. "Я не знаю, задержит ли его суд Бразилии. Это решает судебная власть, а не правительство", — сказал бразильский президент. Таким образом, он уточнил собственные слова о том, что Путин легко может приехать на встречу "Группы 20", потому что, пока он остается президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан". В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.

https://ria.ru/20230905/statut-1894310199.html

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, международный уголовный суд, большая двадцатка