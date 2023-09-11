https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html

Ход Путина на Украине открыл ящик Пандоры для Европы, пишут СМИ

Ход Путина на Украине открыл ящик Пандоры для Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2023

Ход Путина на Украине открыл ящик Пандоры для Европы, пишут СМИ

Решение президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов подтолкнуло Евросоюз к расширению, но это влечет за собой большие проблемы, пишет... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:25

2023-09-11T09:25

2023-09-11T11:16

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов подтолкнуло Евросоюз к расширению, но это влечет за собой большие проблемы, пишет Politico."Сейчас ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов. Однако историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС. Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры", — говорится в публикации.Издание приводит слова главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который считает, что "настало время быть смелыми" и изменить подход к вопросу расширения.В статье отмечается, что для этого потребуются масштабные внутренние реформы, что может спровоцировать многолетнее противостояние между нынешними членами Евросоюза. "Дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают пригодность стран-кандидатов — например, опасения по поводу коррупции на Украине <...> Кроме того, существует кошмарная перспектива реформирования внутренних процессов принятия решений в ЕС, чтобы приспособить их к разросшемуся блоку", — заключает издание.Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а на июньском саммите Киев вместе с Кишиневом получили статус кандидата. При этом Еврокомиссия поставила семь условий. Судебная реформа среди них наиболее комплексная: украинскому правительству нужно реформировать Конституционный суд, завершить изменения в Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата — лишь начало довольно долгого пути по вступлению в ЕС. Турция получила его еще в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012 году. Последней из нынешних членов в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Сейчас статус кандидата имеют восемь стран: Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Босния и Герцеговина, Молдавия и Украина.

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

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