Рейтинг@Mail.ru
В США сделали выводы о Байдене после истории Путина - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 11.09.2023 (обновлено: 10:26 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/putin-1895432548.html
В США сделали выводы о Байдене после истории Путина
В США сделали выводы о Байдене после истории Путина - РИА Новости, 11.09.2023
В США сделали выводы о Байдене после истории Путина
История стоит на стороне Владимира Путина. Таким мнением в соцсети X поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер после рассказа российского лидера о... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:14
2023-09-11T10:26
в мире
сша
владимир путин
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_0:193:3230:2010_1920x0_80_0_0_b720ad41c69aa240e2db852472ffc438.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. История стоит на стороне Владимира Путина. Таким мнением в соцсети X поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер после рассказа российского лидера о гибели своей бабушки."Путин делится этим. Байден рассказывает нам про "Корн Поп". вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. "Бей гадов!" — написал бывший разведчик.Так он прокомментировал историю, которую Путин рассказал на открытом уроке "Разговоры о важном", где российский лидер рассказал о последних словах своей бабушки. Во время Великой Отечественной войны ее ранили в живот, и она, умирая на руках у своего мужа, просила его не плакать и не расстраивать ее. После этого дедушка Путина отправил сыну на фронт письмо с простым посланием "бей гадов!". Президент отметил, что именно внутренняя любовь простых людей становится опорой традиционных ценностей.В публикации Риттер также сослался на рассказ Байдена о мужчине по кличке "Корн Поп". Во время выступления он рассказал историю о том, как работал спасателем в бассейне в 1962 году. По словам Байдена, "Корн Поп" и его банда поджидали его после работы, однако будущий президент США заявил, что смог в одиночку дать отпор бандитам. Многие, пишут западные СМИ, усомнились в существовании такой фигуры в биографии американского лидера.
https://ria.ru/20230910/putin-1895269955.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880741416_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_a0129d5372464d5fa807aa5118afcae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир путин, скотт риттер
В мире, США, Владимир Путин, Скотт Риттер
В США сделали выводы о Байдене после истории Путина

Экс-разведчик США Риттер: история отдает предпочтение Путину, а не Байдену

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. История стоит на стороне Владимира Путина. Таким мнением в соцсети X поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер после рассказа российского лидера о гибели своей бабушки.
«
"Путин делится этим. Байден рассказывает нам про "Корн Поп". вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. "Бей гадов!" — написал бывший разведчик.
Так он прокомментировал историю, которую Путин рассказал на открытом уроке "Разговоры о важном", где российский лидер рассказал о последних словах своей бабушки. Во время Великой Отечественной войны ее ранили в живот, и она, умирая на руках у своего мужа, просила его не плакать и не расстраивать ее. После этого дедушка Путина отправил сыну на фронт письмо с простым посланием "бей гадов!". Президент отметил, что именно внутренняя любовь простых людей становится опорой традиционных ценностей.
В публикации Риттер также сослался на рассказ Байдена о мужчине по кличке "Корн Поп". Во время выступления он рассказал историю о том, как работал спасателем в бассейне в 1962 году. По словам Байдена, "Корн Поп" и его банда поджидали его после работы, однако будущий президент США заявил, что смог в одиночку дать отпор бандитам. Многие, пишут западные СМИ, усомнились в существовании такой фигуры в биографии американского лидера.
Президент России Владимир Путин
Это капитуляция. В США признали победу Путина над Западом на G20
Вчера, 06:57
 
В миреСШАВладимир ПутинСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала