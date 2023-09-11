https://ria.ru/20230911/putin-1895432548.html

В США сделали выводы о Байдене после истории Путина

В США сделали выводы о Байдене после истории Путина - РИА Новости, 11.09.2023

В США сделали выводы о Байдене после истории Путина

История стоит на стороне Владимира Путина. Таким мнением в соцсети X поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер после рассказа российского лидера о... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:14

2023-09-11T02:14

2023-09-11T10:26

в мире

сша

владимир путин

скотт риттер

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. История стоит на стороне Владимира Путина. Таким мнением в соцсети X поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер после рассказа российского лидера о гибели своей бабушки."Путин делится этим. Байден рассказывает нам про "Корн Поп". вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. "Бей гадов!" — написал бывший разведчик.Так он прокомментировал историю, которую Путин рассказал на открытом уроке "Разговоры о важном", где российский лидер рассказал о последних словах своей бабушки. Во время Великой Отечественной войны ее ранили в живот, и она, умирая на руках у своего мужа, просила его не плакать и не расстраивать ее. После этого дедушка Путина отправил сыну на фронт письмо с простым посланием "бей гадов!". Президент отметил, что именно внутренняя любовь простых людей становится опорой традиционных ценностей.В публикации Риттер также сослался на рассказ Байдена о мужчине по кличке "Корн Поп". Во время выступления он рассказал историю о том, как работал спасателем в бассейне в 1962 году. По словам Байдена, "Корн Поп" и его банда поджидали его после работы, однако будущий президент США заявил, что смог в одиночку дать отпор бандитам. Многие, пишут западные СМИ, усомнились в существовании такой фигуры в биографии американского лидера.

https://ria.ru/20230910/putin-1895269955.html

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в мире, сша, владимир путин, скотт риттер