https://ria.ru/20230911/pushkov-1895437038.html

Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам

Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам - РИА Новости, 11.09.2023

Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам с Россией направлено на обман общественности. Такое мнение выразил сенатор Алексей РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:08

2023-09-11T03:08

2023-09-11T03:08

в мире

украина

сша

энтони блинкен

алексей пушков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894605215_0:0:2998:1687_1920x0_80_0_0_13bfb8f3b5b9716b8fd9f2173dbffd07.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам с Россией направлено на обман общественности. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Неоправданно то внимание, которое получило заявление госсекретаря Блинкена о "готовности" Украины пойти на переговоры. За ним ничего не стоит, позиция США прежняя: мир на условиях Украины. Иначе Блинкен не хвалил бы контрнаступление и не объявлял бы о новом миллиарде военной помощи Киеву, а Зеленский не говорил бы журналу "The Economist", что "сейчас плохой момент для дипломатии"", — заявил он.По мнению сенатора, госсекретарь США не сказал ничего нового."Смысл его (Блинкена. — Прим. ред.) слов — в дезориентации мирового общественного мнения", — отметил Пушков.Ранее Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230911/kompromiss-1895430427.html

https://ria.ru/20230904/peregovory-1894189711.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, энтони блинкен, алексей пушков, россия