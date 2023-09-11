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Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам - РИА Новости, 11.09.2023
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03:08 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pushkov-1895437038.html
Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам
Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам - РИА Новости, 11.09.2023
Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам с Россией направлено на обман общественности. Такое мнение выразил сенатор Алексей РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:08
2023-09-11T03:08
в мире
украина
сша
энтони блинкен
алексей пушков
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам с Россией направлено на обман общественности. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Неоправданно то внимание, которое получило заявление госсекретаря Блинкена о "готовности" Украины пойти на переговоры. За ним ничего не стоит, позиция США прежняя: мир на условиях Украины. Иначе Блинкен не хвалил бы контрнаступление и не объявлял бы о новом миллиарде военной помощи Киеву, а Зеленский не говорил бы журналу "The Economist", что "сейчас плохой момент для дипломатии"", — заявил он.По мнению сенатора, госсекретарь США не сказал ничего нового.&quot;Смысл его (Блинкена. — Прим. ред.) слов — в дезориентации мирового общественного мнения&quot;, — отметил Пушков.Ранее Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230911/kompromiss-1895430427.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, алексей пушков, россия
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Алексей Пушков, Россия
Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам

Пушков назвал слова Блинкена об Украине дезориентацией общественного мнения

© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам с Россией направлено на обман общественности. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Неоправданно то внимание, которое получило заявление госсекретаря Блинкена о "готовности" Украины пойти на переговоры. За ним ничего не стоит, позиция США прежняя: мир на условиях Украины. Иначе Блинкен не хвалил бы контрнаступление и не объявлял бы о новом миллиарде военной помощи Киеву, а Зеленский не говорил бы журналу "The Economist", что "сейчас плохой момент для дипломатии"", — заявил он.
По мнению сенатора, госсекретарь США не сказал ничего нового.
«

"Смысл его (Блинкена. — Прим. ред.) слов — в дезориентации мирового общественного мнения", — отметил Пушков.

Ранее Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы.
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Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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