Пушков раскрыл смысл слов Блинкена о готовности Украины к переговорам
Пушков назвал слова Блинкена об Украине дезориентацией общественного мнения
© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам с Россией направлено на обман общественности. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Неоправданно то внимание, которое получило заявление госсекретаря Блинкена о "готовности" Украины пойти на переговоры. За ним ничего не стоит, позиция США прежняя: мир на условиях Украины. Иначе Блинкен не хвалил бы контрнаступление и не объявлял бы о новом миллиарде военной помощи Киеву, а Зеленский не говорил бы журналу "The Economist", что "сейчас плохой момент для дипломатии"", — заявил он.
По мнению сенатора, госсекретарь США не сказал ничего нового.
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"Смысл его (Блинкена. — Прим. ред.) слов — в дезориентации мирового общественного мнения", — отметил Пушков.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.