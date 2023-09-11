https://ria.ru/20230911/proisshestviya-1895539238.html

Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате

Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате - РИА Новости, 11.09.2023

Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате

Мужчина, забравшийся и сломавший скульптуру "Принцесса Турандот" у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве, находится в Боткинской больнице в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:43

2023-09-11T12:43

2023-09-11T12:43

культура

происшествия

москва

кирилл крок

гормост

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, забравшийся и сломавший скульптуру "Принцесса Турандот" у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве, находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Лежит в 19-м нейрохирургическом отделении, состояние средней тяжести, дыхание регулярное, нормальное", – заявил собеседник агентства. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова. Как сообщал агентству директор театра Кирилл Крок, тогда пьяный мужчина залез на верхушку скульптуры, после чего упал вниз вместе с ней. По его информации, злоумышленник "повредил ногу и получил ушибы". Сама скульптурная композиция-фонтан принадлежит ГБУ "Гормост", отмечал Крок.

https://ria.ru/20230909/statuya-1895250790.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, москва, кирилл крок, гормост