https://ria.ru/20230911/proisshestviya-1895539238.html
Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате
Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате - РИА Новости, 11.09.2023
Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате
Мужчина, забравшийся и сломавший скульптуру "Принцесса Турандот" у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве, находится в Боткинской больнице в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:43
2023-09-11T12:43
2023-09-11T12:43
культура
происшествия
москва
кирилл крок
гормост
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, забравшийся и сломавший скульптуру "Принцесса Турандот" у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве, находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Лежит в 19-м нейрохирургическом отделении, состояние средней тяжести, дыхание регулярное, нормальное", – заявил собеседник агентства. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова. Как сообщал агентству директор театра Кирилл Крок, тогда пьяный мужчина залез на верхушку скульптуры, после чего упал вниз вместе с ней. По его информации, злоумышленник "повредил ногу и получил ушибы". Сама скульптурная композиция-фонтан принадлежит ГБУ "Гормост", отмечал Крок.
https://ria.ru/20230909/statuya-1895250790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, кирилл крок, гормост
Культура, Происшествия, Москва, Кирилл Крок, Гормост
Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате
Сломавший скульптуру на Арбате останется в больнице под наблюдением врачей