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Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате - РИА Новости, 11.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:43 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/proisshestviya-1895539238.html
Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате
Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате - РИА Новости, 11.09.2023
Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате
Мужчина, забравшийся и сломавший скульптуру "Принцесса Турандот" у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве, находится в Боткинской больнице в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:43
2023-09-11T12:43
культура
происшествия
москва
кирилл крок
гормост
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, забравшийся и сломавший скульптуру "Принцесса Турандот" у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве, находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. "Лежит в 19-м нейрохирургическом отделении, состояние средней тяжести, дыхание регулярное, нормальное", – заявил собеседник агентства. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова. Как сообщал агентству директор театра Кирилл Крок, тогда пьяный мужчина залез на верхушку скульптуры, после чего упал вниз вместе с ней. По его информации, злоумышленник "повредил ногу и получил ушибы". Сама скульптурная композиция-фонтан принадлежит ГБУ "Гормост", отмечал Крок.
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происшествия, москва, кирилл крок, гормост
Культура, Происшествия, Москва, Кирилл Крок, Гормост
Врачи оценили состояние сломавшего скульптуру на Арбате

Сломавший скульптуру на Арбате останется в больнице под наблюдением врачей

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкФонтан "Принцесса Турандот" рядом с театром имени Е.Б. Вахтангова на Cтаром Арбате
Фонтан Принцесса Турандот рядом с театром имени Е.Б. Вахтангова на Cтаром Арбате - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, забравшийся и сломавший скульптуру "Принцесса Турандот" у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве, находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
«
"Лежит в 19-м нейрохирургическом отделении, состояние средней тяжести, дыхание регулярное, нормальное", – заявил собеседник агентства.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова.
Как сообщал агентству директор театра Кирилл Крок, тогда пьяный мужчина залез на верхушку скульптуры, после чего упал вниз вместе с ней. По его информации, злоумышленник "повредил ногу и получил ушибы". Сама скульптурная композиция-фонтан принадлежит ГБУ "Гормост", отмечал Крок.
Фонтан Принцесса Турандот рядом с театром имени Е.Б. Вахтангова на Cтаром Арбате - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее
9 сентября, 23:39
 
КультураПроисшествияМоскваКирилл КрокГормост
 
 
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