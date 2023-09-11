https://ria.ru/20230911/proekty-1895503480.html

Камчатка представила инвесторам свои проекты на площадке ВЭБ.РФ

Камчатка представила инвесторам свои проекты на площадке ВЭБ.РФ - РИА Новости, 11.09.2023

Камчатка представила инвесторам свои проекты на площадке ВЭБ.РФ

На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ были представлены инвестпроекты Камчатского края. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:50

2023-09-11T10:50

2023-09-11T13:28

камчатский край

камчатка

россия

вэф-2023

туризм

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895478957_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_c65f4fb4a4f888126d96431f0f576360.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ были представлены инвестпроекты Камчатского края. На предыдущем VII ВЭФ широко обсуждался мастер-план развития туристического макрорегиона "Дальний Восток", объединившего Камчатку, Приморский край и Сахалинскую область. В этом году Камчатский край выступил с инвестиционными проектами, призванными привлечь туристов. "Для нас на первом месте стоит сохранение природы, и лишь потом – развитие, комфорт и привлечение новых людей на Камчатку. Мы не идем на компромиссы и отказываемся от тех проектов, которые наносят вред нашей среде и, наоборот, поддерживаем те проекты, которые разделяют нашу идеологию: беречь планету, Камчатку, наш общий дом. Мы не ждем миллионы людей. 330-340 тысяч – таков был турпоток прошлого года. В этом году мы прирастем на 12-15%. В основном, из числа граждан РФ", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он добавил, что мастер-план по Петропавловску-Камчатскому был представлен президенту год назад во время ВЭФ. "Некоторые проекты уже начинают реализовываться. У нас совместно со Сбером подписаны все решения – по судостроительному кластеру. Мы очень хорошо двигаемся по аэропорту Елизово – это будет красивейший аэропорт. Думаю, что еще через год нам будет много что показать конкретного", - добавил губернатор Камчатского края. Одним из главнейших факторов успешного развития курортов заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов назвал сбалансированную социальную модель. "ВЭБ готов поддержать любой проект, который может принести пользу Дальнему Востоку и повлиять на качество жизни людей. Мы активно работает со всеми регионами. Есть инструменты, которые могут этот проект поддержать: и дальневосточная субсидия, и Фабрика проектного финансирования. Отмечу, что у этого проекта очень большой экспортный потенциал. А группа ВЭБ — это еще и другие институты развития, например, РЭЦ. И проектам мы можем также предложить комплексные инструменты поддержки экспорта", - сказал Довлатов. Всесезонный курорт "Зеленовские озерки" будет базироваться на горячих источниках, а располагаться в часе езды от Петропавловска-Камчатского. Кроме программы оздоровления, туристы смогут побывать в расположенном по соседству этническом стойбище "Кайныран", ежедневно любоваться вулканами Авачинской гряды. Для отдыхающих предусмотрены бассейны, СПА-комплекс, бани, термы, аквапарк. Будут работать детские площадки, крытый игровой клуб и интерактивный музей. "Зеленовские озерки" - курорт, наиболее территориально близко расположенный к центру субъекта РФ. От аэропорта до курорта можно добраться меньше, чем за полчаса. От центра – около часа езды. Комплекс из 635 номеров реализуется в три очереди, будет сдан к 2030 году. При загрузке в 60% мы рассчитываем получить 33 тысячи туристов в год. Курорт входит в территорию опережающего развития. Поэтому инвестор, который заинтересуется, может ощутить все те преференции, которые ТОР может предоставить", рассказал руководитель проектного офиса общества ПроГород, дочерней компании ВЭБ.РФ. Другой всесезонный бальнеологический курорт "Малки" планируется построить в речной долине у Малкинскихгорячих источников, которые известны далеко за пределами региона. Здесь также будет представлена вся туристическая инфраструктура, необходимая для качественного отдыха. В процессе презентации обращалось внимание на то, что в Камчатском крае предусмотрен режим государственной поддержки инвесторов. Свободные земельные участки резидентам преференциальных режимов или масштабным инвестпроектам выделяются без торгов. Также работают налоговые льготы, система субсидий и грантов по возмещению затрат инвесторов на создание объектов инфраструктуры и уплату процентов по кредитам. Помимо туризма потенциальным инвесторам предлагаются проекты в сферах логистики, пищевой промышленности, энергетики. "Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://realty.ria.ru/20230911/yakutiya-1895491452.html

https://ria.ru/20230911/magadan-1895471148.html

https://ria.ru/20230911/buryatiya-1895463141.html

камчатский край

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

камчатский край, камчатка, россия, вэф-2023, туризм, вэб.рф (вэб)