Рейтинг@Mail.ru
Камчатка представила инвесторам свои проекты на площадке ВЭБ.РФ - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 11.09.2023 (обновлено: 13:28 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/proekty-1895503480.html
Камчатка представила инвесторам свои проекты на площадке ВЭБ.РФ
Камчатка представила инвесторам свои проекты на площадке ВЭБ.РФ - РИА Новости, 11.09.2023
Камчатка представила инвесторам свои проекты на площадке ВЭБ.РФ
На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ были представлены инвестпроекты Камчатского края. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:50
2023-09-11T13:28
камчатский край
камчатка
россия
вэф-2023
туризм
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895478957_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_c65f4fb4a4f888126d96431f0f576360.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ были представлены инвестпроекты Камчатского края. На предыдущем VII ВЭФ широко обсуждался мастер-план развития туристического макрорегиона "Дальний Восток", объединившего Камчатку, Приморский край и Сахалинскую область. В этом году Камчатский край выступил с инвестиционными проектами, призванными привлечь туристов. "Для нас на первом месте стоит сохранение природы, и лишь потом – развитие, комфорт и привлечение новых людей на Камчатку. Мы не идем на компромиссы и отказываемся от тех проектов, которые наносят вред нашей среде и, наоборот, поддерживаем те проекты, которые разделяют нашу идеологию: беречь планету, Камчатку, наш общий дом. Мы не ждем миллионы людей. 330-340 тысяч – таков был турпоток прошлого года. В этом году мы прирастем на 12-15%. В основном, из числа граждан РФ", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он добавил, что мастер-план по Петропавловску-Камчатскому был представлен президенту год назад во время ВЭФ. "Некоторые проекты уже начинают реализовываться. У нас совместно со Сбером подписаны все решения – по судостроительному кластеру. Мы очень хорошо двигаемся по аэропорту Елизово – это будет красивейший аэропорт. Думаю, что еще через год нам будет много что показать конкретного", - добавил губернатор Камчатского края. Одним из главнейших факторов успешного развития курортов заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов назвал сбалансированную социальную модель. "ВЭБ готов поддержать любой проект, который может принести пользу Дальнему Востоку и повлиять на качество жизни людей. Мы активно работает со всеми регионами. Есть инструменты, которые могут этот проект поддержать: и дальневосточная субсидия, и Фабрика проектного финансирования. Отмечу, что у этого проекта очень большой экспортный потенциал. А группа ВЭБ — это еще и другие институты развития, например, РЭЦ. И проектам мы можем также предложить комплексные инструменты поддержки экспорта", - сказал Довлатов. Всесезонный курорт "Зеленовские озерки" будет базироваться на горячих источниках, а располагаться в часе езды от Петропавловска-Камчатского. Кроме программы оздоровления, туристы смогут побывать в расположенном по соседству этническом стойбище "Кайныран", ежедневно любоваться вулканами Авачинской гряды. Для отдыхающих предусмотрены бассейны, СПА-комплекс, бани, термы, аквапарк. Будут работать детские площадки, крытый игровой клуб и интерактивный музей. "Зеленовские озерки" - курорт, наиболее территориально близко расположенный к центру субъекта РФ. От аэропорта до курорта можно добраться меньше, чем за полчаса. От центра – около часа езды. Комплекс из 635 номеров реализуется в три очереди, будет сдан к 2030 году. При загрузке в 60% мы рассчитываем получить 33 тысячи туристов в год. Курорт входит в территорию опережающего развития. Поэтому инвестор, который заинтересуется, может ощутить все те преференции, которые ТОР может предоставить", рассказал руководитель проектного офиса общества ПроГород, дочерней компании ВЭБ.РФ. Другой всесезонный бальнеологический курорт "Малки" планируется построить в речной долине у Малкинскихгорячих источников, которые известны далеко за пределами региона. Здесь также будет представлена вся туристическая инфраструктура, необходимая для качественного отдыха. В процессе презентации обращалось внимание на то, что в Камчатском крае предусмотрен режим государственной поддержки инвесторов. Свободные земельные участки резидентам преференциальных режимов или масштабным инвестпроектам выделяются без торгов. Также работают налоговые льготы, система субсидий и грантов по возмещению затрат инвесторов на создание объектов инфраструктуры и уплату процентов по кредитам. Помимо туризма потенциальным инвесторам предлагаются проекты в сферах логистики, пищевой промышленности, энергетики. "Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://realty.ria.ru/20230911/yakutiya-1895491452.html
https://ria.ru/20230911/magadan-1895471148.html
https://ria.ru/20230911/buryatiya-1895463141.html
камчатский край
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895478957_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_585e6dcf41def68d61e6a54486bf1b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, камчатка, россия, вэф-2023, туризм, вэб.рф (вэб)
Камчатский край, Камчатка, Россия, ВЭФ-2023, Туризм, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Камчатка представила инвесторам свои проекты на площадке ВЭБ.РФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ были представлены инвестпроекты Камчатского края.
На предыдущем VII ВЭФ широко обсуждался мастер-план развития туристического макрорегиона "Дальний Восток", объединившего Камчатку, Приморский край и Сахалинскую область. В этом году Камчатский край выступил с инвестиционными проектами, призванными привлечь туристов.
"Для нас на первом месте стоит сохранение природы, и лишь потом – развитие, комфорт и привлечение новых людей на Камчатку. Мы не идем на компромиссы и отказываемся от тех проектов, которые наносят вред нашей среде и, наоборот, поддерживаем те проекты, которые разделяют нашу идеологию: беречь планету, Камчатку, наш общий дом. Мы не ждем миллионы людей. 330-340 тысяч – таков был турпоток прошлого года. В этом году мы прирастем на 12-15%. В основном, из числа граждан РФ", - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Он добавил, что мастер-план по Петропавловску-Камчатскому был представлен президенту год назад во время ВЭФ.
Участники на стенде ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
ВЭБ и власти Якутии реализуют городские проекты на 24 млрд рублей
Вчера, 09:59
"Некоторые проекты уже начинают реализовываться. У нас совместно со Сбером подписаны все решения – по судостроительному кластеру. Мы очень хорошо двигаемся по аэропорту Елизово – это будет красивейший аэропорт. Думаю, что еще через год нам будет много что показать конкретного", - добавил губернатор Камчатского края.
Одним из главнейших факторов успешного развития курортов заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов назвал сбалансированную социальную модель.
"ВЭБ готов поддержать любой проект, который может принести пользу Дальнему Востоку и повлиять на качество жизни людей. Мы активно работает со всеми регионами. Есть инструменты, которые могут этот проект поддержать: и дальневосточная субсидия, и Фабрика проектного финансирования. Отмечу, что у этого проекта очень большой экспортный потенциал. А группа ВЭБ — это еще и другие институты развития, например, РЭЦ. И проектам мы можем также предложить комплексные инструменты поддержки экспорта", - сказал Довлатов.
Всесезонный курорт "Зеленовские озерки" будет базироваться на горячих источниках, а располагаться в часе езды от Петропавловска-Камчатского. Кроме программы оздоровления, туристы смогут побывать в расположенном по соседству этническом стойбище "Кайныран", ежедневно любоваться вулканами Авачинской гряды. Для отдыхающих предусмотрены бассейны, СПА-комплекс, бани, термы, аквапарк. Будут работать детские площадки, крытый игровой клуб и интерактивный музей.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Магаданская область представила свой инвестпотенциал на сессии ВЭБ.РФ
Вчера, 08:30
"Зеленовские озерки" - курорт, наиболее территориально близко расположенный к центру субъекта РФ. От аэропорта до курорта можно добраться меньше, чем за полчаса. От центра – около часа езды. Комплекс из 635 номеров реализуется в три очереди, будет сдан к 2030 году. При загрузке в 60% мы рассчитываем получить 33 тысячи туристов в год. Курорт входит в территорию опережающего развития. Поэтому инвестор, который заинтересуется, может ощутить все те преференции, которые ТОР может предоставить", рассказал руководитель проектного офиса общества ПроГород, дочерней компании ВЭБ.РФ.
Другой всесезонный бальнеологический курорт "Малки" планируется построить в речной долине у Малкинскихгорячих источников, которые известны далеко за пределами региона. Здесь также будет представлена вся туристическая инфраструктура, необходимая для качественного отдыха.
В процессе презентации обращалось внимание на то, что в Камчатском крае предусмотрен режим государственной поддержки инвесторов. Свободные земельные участки резидентам преференциальных режимов или масштабным инвестпроектам выделяются без торгов. Также работают налоговые льготы, система субсидий и грантов по возмещению затрат инвесторов на создание объектов инфраструктуры и уплату процентов по кредитам.
Здания МФЦ планирует построить Бурятия в городах Комсомольское и Новый Свет в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Инвестпроекты Бурятии представили в рамках сессии ВЭБ.РФ на форуме
Вчера, 07:22
Помимо туризма потенциальным инвесторам предлагаются проекты в сферах логистики, пищевой промышленности, энергетики.
"Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.
ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Камчатский крайКамчаткаРоссияВЭФ-2023ТуризмВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала