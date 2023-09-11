https://ria.ru/20230911/problemy-1895450220.html

Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане

Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане - РИА Новости, 11.09.2023

Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане

Решение проблем с энергоснабжением в Дагестане требует более активной консолидации мелких ТСО (территориальной сетевой организацией) и легитимизации бесхозных... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:36

2023-09-11T05:36

2023-09-11T05:36

экономика

россия

жкх

махачкала

николай шульгинов

россети

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Решение проблем с энергоснабжением в Дагестане требует более активной консолидации мелких ТСО (территориальной сетевой организацией) и легитимизации бесхозных сетей, заявил РИА Новости в интервью в рамках ВЭФ министре энергетики РФ Николай Шульгинов. "Половина сетей Махачкалы формально никому не принадлежат, их еще до конца не передали "Россетям". Нужно все бесхозные сети сделать легитимными. А еще есть мелкие ТСО, там вообще неуправляемость. Хотим, чтобы активнее консолидировались такие ТСО, как ООО "Дагэнерджи", ООО "Касп ТСО" и ПАО "Эльдаг", - сказал министр. В Дагестане периодически возникают проблемы с энергоснабжением. В августе на фоне экстремальной жары произошли массовые отключения электроэнергии, в критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики. В регион была направлена комиссия работников генпрокуратуры РФ с целью разобраться совместно с Минэнерго , Ростехнадзором и "Россетями" в причинах и обстоятельствах произошедшего. "Тема непростая. Для решения проблемы нужны дополнительные средства, чтобы повысить надежность электросетевого комплекса, который годами был недофинансирован. В республике низкие тарифы на электроэнергию и низкая платежная дисциплина - 71% за восемь месяцев. При этом потери в сетях растут. Я бы даже сказал не потери, а воровство - 46%", - пояснил Шульгинов. Он отметил, что в регионе предстоит повышать платежную дисциплину потребителей, которые осознанно не хотят платить. "В Махачкале есть дома, которые незарегистрированы, а получают электроэнергию, газ и воду. Но адресов по ним нет, они ни за что не платят. Кроме Дагестана, такого подхода больше нигде нет. Надо об этом открыто говорить, озвучивать проблемы и причины, которые привели к тому, что мы имеем сейчас", - сказал Шульгинов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/ugol-1895447863.html

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экономика, россия, жкх, махачкала, николай шульгинов, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023