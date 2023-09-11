Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане
Шульгинов: решение энергопроблем в Дагестане требует консолидации ТСО
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Решение проблем с энергоснабжением в Дагестане требует более активной консолидации мелких ТСО (территориальной сетевой организацией) и легитимизации бесхозных сетей, заявил РИА Новости в интервью в рамках ВЭФ министре энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Половина сетей Махачкалы формально никому не принадлежат, их еще до конца не передали "Россетям". Нужно все бесхозные сети сделать легитимными. А еще есть мелкие ТСО, там вообще неуправляемость. Хотим, чтобы активнее консолидировались такие ТСО, как ООО "Дагэнерджи", ООО "Касп ТСО" и ПАО "Эльдаг", - сказал министр.
В Дагестане периодически возникают проблемы с энергоснабжением. В августе на фоне экстремальной жары произошли массовые отключения электроэнергии, в критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики. В регион была направлена комиссия работников генпрокуратуры РФ с целью разобраться совместно с Минэнерго , Ростехнадзором и "Россетями" в причинах и обстоятельствах произошедшего.
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"Тема непростая. Для решения проблемы нужны дополнительные средства, чтобы повысить надежность электросетевого комплекса, который годами был недофинансирован. В республике низкие тарифы на электроэнергию и низкая платежная дисциплина - 71% за восемь месяцев. При этом потери в сетях растут. Я бы даже сказал не потери, а воровство - 46%", - пояснил Шульгинов.
Он отметил, что в регионе предстоит повышать платежную дисциплину потребителей, которые осознанно не хотят платить. "В Махачкале есть дома, которые незарегистрированы, а получают электроэнергию, газ и воду. Но адресов по ним нет, они ни за что не платят. Кроме Дагестана, такого подхода больше нигде нет. Надо об этом открыто говорить, озвучивать проблемы и причины, которые привели к тому, что мы имеем сейчас", - сказал Шульгинов.
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