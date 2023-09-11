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Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане - РИА Новости, 11.09.2023
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05:36 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/problemy-1895450220.html
Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане
Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане
Решение проблем с энергоснабжением в Дагестане требует более активной консолидации мелких ТСО (территориальной сетевой организацией) и легитимизации бесхозных... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:36
2023-09-11T05:36
экономика
россия
жкх
махачкала
николай шульгинов
россети
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Решение проблем с энергоснабжением в Дагестане требует более активной консолидации мелких ТСО (территориальной сетевой организацией) и легитимизации бесхозных сетей, заявил РИА Новости в интервью в рамках ВЭФ министре энергетики РФ Николай Шульгинов. "Половина сетей Махачкалы формально никому не принадлежат, их еще до конца не передали "Россетям". Нужно все бесхозные сети сделать легитимными. А еще есть мелкие ТСО, там вообще неуправляемость. Хотим, чтобы активнее консолидировались такие ТСО, как ООО "Дагэнерджи", ООО "Касп ТСО" и ПАО "Эльдаг", - сказал министр. В Дагестане периодически возникают проблемы с энергоснабжением. В августе на фоне экстремальной жары произошли массовые отключения электроэнергии, в критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики. В регион была направлена комиссия работников генпрокуратуры РФ с целью разобраться совместно с Минэнерго , Ростехнадзором и "Россетями" в причинах и обстоятельствах произошедшего. "Тема непростая. Для решения проблемы нужны дополнительные средства, чтобы повысить надежность электросетевого комплекса, который годами был недофинансирован. В республике низкие тарифы на электроэнергию и низкая платежная дисциплина - 71% за восемь месяцев. При этом потери в сетях растут. Я бы даже сказал не потери, а воровство - 46%", - пояснил Шульгинов. Он отметил, что в регионе предстоит повышать платежную дисциплину потребителей, которые осознанно не хотят платить. "В Махачкале есть дома, которые незарегистрированы, а получают электроэнергию, газ и воду. Но адресов по ним нет, они ни за что не платят. Кроме Дагестана, такого подхода больше нигде нет. Надо об этом открыто говорить, озвучивать проблемы и причины, которые привели к тому, что мы имеем сейчас", - сказал Шульгинов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/ugol-1895447863.html
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экономика, россия, жкх, махачкала, николай шульгинов, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023
Экономика, Россия, ЖКХ, Махачкала, Николай Шульгинов, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ВЭФ-2023
Глава Минэнерго назвал способ решения энергопроблем в Дагестане

Шульгинов: решение энергопроблем в Дагестане требует консолидации ТСО

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Решение проблем с энергоснабжением в Дагестане требует более активной консолидации мелких ТСО (территориальной сетевой организацией) и легитимизации бесхозных сетей, заявил РИА Новости в интервью в рамках ВЭФ министре энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Половина сетей Махачкалы формально никому не принадлежат, их еще до конца не передали "Россетям". Нужно все бесхозные сети сделать легитимными. А еще есть мелкие ТСО, там вообще неуправляемость. Хотим, чтобы активнее консолидировались такие ТСО, как ООО "Дагэнерджи", ООО "Касп ТСО" и ПАО "Эльдаг", - сказал министр.
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В Дагестане периодически возникают проблемы с энергоснабжением. В августе на фоне экстремальной жары произошли массовые отключения электроэнергии, в критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики. В регион была направлена комиссия работников генпрокуратуры РФ с целью разобраться совместно с Минэнерго , Ростехнадзором и "Россетями" в причинах и обстоятельствах произошедшего.
«
"Тема непростая. Для решения проблемы нужны дополнительные средства, чтобы повысить надежность электросетевого комплекса, который годами был недофинансирован. В республике низкие тарифы на электроэнергию и низкая платежная дисциплина - 71% за восемь месяцев. При этом потери в сетях растут. Я бы даже сказал не потери, а воровство - 46%", - пояснил Шульгинов.
Он отметил, что в регионе предстоит повышать платежную дисциплину потребителей, которые осознанно не хотят платить. "В Махачкале есть дома, которые незарегистрированы, а получают электроэнергию, газ и воду. Но адресов по ним нет, они ни за что не платят. Кроме Дагестана, такого подхода больше нигде нет. Надо об этом открыто говорить, озвучивать проблемы и причины, которые привели к тому, что мы имеем сейчас", - сказал Шульгинов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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01:07
 
ЭкономикаРоссияЖКХМахачкалаНиколай ШульгиновРоссетиМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ВЭФ-2023
 
 
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