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Путин встретился с губернатором Приморского края - РИА Новости, 11.09.2023
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18:50 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/primore-1895663042.html
Путин встретился с губернатором Приморского края
Путин встретился с губернатором Приморского края - РИА Новости, 11.09.2023
Путин встретился с губернатором Приморского края
Президент России Владимир Путин провел встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко, обсуждались вопросы развития региона. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:50
2023-09-11T18:50
политика
приморский край
россия
олег кожемяко
владимир путин
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко, обсуждались вопросы развития региона. Путин прилетел во Владивосток в понедельник. Завтра глава государства выступит на пленарной сессии ВЭФ. "Как дела у вас?", - спросил президент губернатора. Глава региона начал доклад с ситуации в регионе после тайфуна. Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края, которые завершились в воскресенье. По данным ЦИК РФ, он набрал 72,78% голосов.
https://ria.ru/20230911/kozhemyako-1895104005.html
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политика, приморский край, россия, олег кожемяко, владимир путин, владивосток
Политика, Приморский край, Россия, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Владивосток
Путин встретился с губернатором Приморского края

Путин и губернатор Приморского края Кожемяко обсудили развитие региона

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко, обсуждались вопросы развития региона.
Путин прилетел во Владивосток в понедельник. Завтра глава государства выступит на пленарной сессии ВЭФ.
"Как дела у вас?", - спросил президент губернатора.
Глава региона начал доклад с ситуации в регионе после тайфуна.
Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края, которые завершились в воскресенье. По данным ЦИК РФ, он набрал 72,78% голосов.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Биография Олега Кожемяко
Вчера, 01:11
 
ПолитикаПриморский крайРоссияОлег КожемякоВладимир ПутинВладивосток
 
 
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