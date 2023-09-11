https://ria.ru/20230911/primore-1895663042.html

Путин встретился с губернатором Приморского края

Путин встретился с губернатором Приморского края - РИА Новости, 11.09.2023

Путин встретился с губернатором Приморского края

Президент России Владимир Путин провел встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко, обсуждались вопросы развития региона. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:50

2023-09-11T18:50

2023-09-11T18:50

политика

приморский край

россия

олег кожемяко

владимир путин

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко, обсуждались вопросы развития региона. Путин прилетел во Владивосток в понедельник. Завтра глава государства выступит на пленарной сессии ВЭФ. "Как дела у вас?", - спросил президент губернатора. Глава региона начал доклад с ситуации в регионе после тайфуна. Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края, которые завершились в воскресенье. По данным ЦИК РФ, он набрал 72,78% голосов.

https://ria.ru/20230911/kozhemyako-1895104005.html

приморский край

россия

владивосток

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политика, приморский край, россия, олег кожемяко, владимир путин, владивосток