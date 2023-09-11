https://ria.ru/20230911/prilozhenie-1895669587.html

Хинштейн предложил использовать безопасную альтернативу Google Play

Хинштейн предложил использовать безопасную альтернативу Google Play - РИА Новости, 11.09.2023

Хинштейн предложил использовать безопасную альтернативу Google Play

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале посоветовал в целях безопасного доступа к приложениям использовать RuStore... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:17

2023-09-11T19:17

2023-09-11T19:17

общество

технологии

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале посоветовал в целях безопасного доступа к приложениям использовать RuStore вместо Google Play. По словам парламентария, исследователи из "Лаборатории Касперского" обнаружили в Google Play несколько зараженных версий мессенджеров Telegram и Signal со шпионским ПО внутри. "Google Play далеко не в первый раз попадается на сомнительных приложениях и "модах" популярных сервисов. Советую россиянам использовать вместо этого отечественный магазин приложений RuStore. Он предоставляет гарантированный безопасный доступ к приложениям", - написал депутат. Хинштейн добавил, что сервисы, которые появляются в RuStore, проверены с помощью ручной модерации.

https://ria.ru/20230906/vpn-1894535292.html

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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф