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Суд в Адыгее вынес приговор рабочим, зарезавшим пожилых фермеров из Китая - РИА Новости, 11.09.2023
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15:10 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/prigovor-1895595802.html
Суд в Адыгее вынес приговор рабочим, зарезавшим пожилых фермеров из Китая
Суд в Адыгее вынес приговор рабочим, зарезавшим пожилых фермеров из Китая - РИА Новости, 11.09.2023
Суд в Адыгее вынес приговор рабочим, зарезавшим пожилых фермеров из Китая
Суд в Адыгее назначил четырем рабочим из Узбекистана до 19 лет колонии строгого режима за разбой и убийство пожилой пары фермеров из Китая, сообщила... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:10
2023-09-11T15:10
происшествия
китай
узбекистан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика адыгея
майкоп
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Суд в Адыгее назначил четырем рабочим из Узбекистана до 19 лет колонии строгого режима за разбой и убийство пожилой пары фермеров из Китая, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. По данным республиканского управления СК РФ, в июле 2021 года четверо приезжих из Средней Азии проникли на фермерское хозяйство в поселке Подгорный города Майкопа, где проживала пожилая семейная пара иностранцев. Угрожая ножом, они связали мужчине и женщине руки, после чего зарезали. Добычей убийц стали деньги и ценности почти на 4 миллиона рублей. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшие прибыли из Китая, а обвиняемые из Узбекистана. В прокуратуре республики добавили, что потерпевшие занимались выращиванием овощей на полях, а трое из четырех осужденных за несколько месяцев до убийства работали у них в качестве разнорабочих. "Верховный суд Республики Адыгея вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех иностранных граждан. &lt;...&gt; Суд приговорил двух подсудимых за убийство и разбойное нападение к 19 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двоих остальных… за разбойное нападение к 9 годам и 3 месяцам и 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве региона.
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html
китай
узбекистан
россия
республика адыгея
майкоп
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происшествия, китай, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика адыгея, майкоп
Происшествия, Китай, Узбекистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Адыгея, Майкоп
Суд в Адыгее вынес приговор рабочим, зарезавшим пожилых фермеров из Китая

Рабочие, убившие в Майкопе пару фермеров из Китая, получили 15 и 19 лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Суд в Адыгее назначил четырем рабочим из Узбекистана до 19 лет колонии строгого режима за разбой и убийство пожилой пары фермеров из Китая, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
По данным республиканского управления СК РФ, в июле 2021 года четверо приезжих из Средней Азии проникли на фермерское хозяйство в поселке Подгорный города Майкопа, где проживала пожилая семейная пара иностранцев. Угрожая ножом, они связали мужчине и женщине руки, после чего зарезали. Добычей убийц стали деньги и ценности почти на 4 миллиона рублей.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшие прибыли из Китая, а обвиняемые из Узбекистана. В прокуратуре республики добавили, что потерпевшие занимались выращиванием овощей на полях, а трое из четырех осужденных за несколько месяцев до убийства работали у них в качестве разнорабочих.
«
"Верховный суд Республики Адыгея вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех иностранных граждан. <...> Суд приговорил двух подсудимых за убийство и разбойное нападение к 19 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двоих остальных… за разбойное нападение к 9 годам и 3 месяцам и 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве региона.
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ПроисшествияКитайУзбекистанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика АдыгеяМайкоп
 
 
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