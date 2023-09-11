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Суд в Адыгее вынес приговор рабочим, зарезавшим пожилых фермеров из Китая

Суд в Адыгее вынес приговор рабочим, зарезавшим пожилых фермеров из Китая - РИА Новости, 11.09.2023

Суд в Адыгее вынес приговор рабочим, зарезавшим пожилых фермеров из Китая

Суд в Адыгее назначил четырем рабочим из Узбекистана до 19 лет колонии строгого режима за разбой и убийство пожилой пары фермеров из Китая, сообщила... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:10

2023-09-11T15:10

2023-09-11T15:10

происшествия

китай

узбекистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика адыгея

майкоп

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КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Суд в Адыгее назначил четырем рабочим из Узбекистана до 19 лет колонии строгого режима за разбой и убийство пожилой пары фермеров из Китая, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. По данным республиканского управления СК РФ, в июле 2021 года четверо приезжих из Средней Азии проникли на фермерское хозяйство в поселке Подгорный города Майкопа, где проживала пожилая семейная пара иностранцев. Угрожая ножом, они связали мужчине и женщине руки, после чего зарезали. Добычей убийц стали деньги и ценности почти на 4 миллиона рублей. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшие прибыли из Китая, а обвиняемые из Узбекистана. В прокуратуре республики добавили, что потерпевшие занимались выращиванием овощей на полях, а трое из четырех осужденных за несколько месяцев до убийства работали у них в качестве разнорабочих. "Верховный суд Республики Адыгея вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех иностранных граждан. <...> Суд приговорил двух подсудимых за убийство и разбойное нападение к 19 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Двоих остальных… за разбойное нападение к 9 годам и 3 месяцам и 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве региона.

https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html

китай

узбекистан

россия

республика адыгея

майкоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, китай, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика адыгея, майкоп