https://ria.ru/20230911/premiya-1895429865.html

Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов"

Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов" - РИА Новости, 11.09.2023

Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов"

Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов", приз был вручен корреспонденту агентства в воскресенье. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:12

2023-09-11T01:12

2023-09-11T01:12

миа "россия сегодня"

риа новости

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов", приз был вручен корреспонденту агентства в воскресенье. Как пояснили организаторы мероприятия, премия была присуждена на основе анализа компании "Медиалогия" и опроса политтехнологического сообщества. Эта оценка популярности, содержательности контента, оценка интересности телеграм-канала агентства. "Лидер нашего рейтинга - РИА Новости. Они сумели поднять свой телеграм-канал на первые строчки… Так что поздравляем коллег", - отметил ведущий мероприятия. Телеграм-канал РИА Новости признан лучшим среди каналов СМИ, лучшим анонимным политическим телеграмм-каналом назван BRIEF, приза за телеграм-канал среди политологов удостоен Михаил Виноградов. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ прошли выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также состоялись выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://radiosputnik.ria.ru/20230907/informtsentr-1894725208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

миа "россия сегодня", риа новости