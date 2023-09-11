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Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов" - РИА Новости, 11.09.2023
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01:12 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/premiya-1895429865.html
Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов"
Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов" - РИА Новости, 11.09.2023
Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов"
Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов", приз был вручен корреспонденту агентства в воскресенье. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:12
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов", приз был вручен корреспонденту агентства в воскресенье. Как пояснили организаторы мероприятия, премия была присуждена на основе анализа компании "Медиалогия" и опроса политтехнологического сообщества. Эта оценка популярности, содержательности контента, оценка интересности телеграм-канала агентства. "Лидер нашего рейтинга - РИА Новости. Они сумели поднять свой телеграм-канал на первые строчки… Так что поздравляем коллег", - отметил ведущий мероприятия. Телеграм-канал РИА Новости признан лучшим среди каналов СМИ, лучшим анонимным политическим телеграмм-каналом назван BRIEF, приза за телеграм-канал среди политологов удостоен Михаил Виноградов. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ прошли выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также состоялись выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Максим Горбачев
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миа "россия сегодня", риа новости
МИА "Россия сегодня", РИА Новости
Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов"

Телеграм-канал РИА Новости получил премию проекта "Ночь выборов"

© РИА Новости / Владимир ПесняЗдание МИА "Россия сегодня" в Москве
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Здание МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Телеграм-канал РИА Новости удостоен премии проекта "Ночь выборов", приз был вручен корреспонденту агентства в воскресенье.
Как пояснили организаторы мероприятия, премия была присуждена на основе анализа компании "Медиалогия" и опроса политтехнологического сообщества. Эта оценка популярности, содержательности контента, оценка интересности телеграм-канала агентства.
«
"Лидер нашего рейтинга - РИА Новости. Они сумели поднять свой телеграм-канал на первые строчки… Так что поздравляем коллег", - отметил ведущий мероприятия.
Телеграм-канал РИА Новости признан лучшим среди каналов СМИ, лучшим анонимным политическим телеграмм-каналом назван BRIEF, приза за телеграм-канал среди политологов удостоен Михаил Виноградов.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ прошли выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также состоялись выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
На площадке медиагруппы "Россия сегодня" открылся информцентр ЦИК
7 сентября, 12:46
 
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