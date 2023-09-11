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ПСБ: предприниматели ДФО предъявляют больший спрос на создание рабочих мест

ПСБ: предприниматели ДФО предъявляют больший спрос на создание рабочих мест - РИА Новости, 11.09.2023

ПСБ: предприниматели ДФО предъявляют больший спрос на создание рабочих мест

Работодатели Дальневосточного федерального округа используют более разнообразные стратегии привлечения персонала, чем в центральной России, в том числе,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:42

2023-09-11T14:42

2023-09-11T14:42

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Работодатели Дальневосточного федерального округа используют более разнообразные стратегии привлечения персонала, чем в центральной России, в том числе, межрегиональную миграцию кадров, считает заместитель председателя ПСБ Константин Басманов. Басманов выступил на сессии "ЗаКадром: как обеспечить специалистами малый бизнес ДФО?" в рамках ВЭФ-2023. По его словам, бизнес в ДФО предъявляет больший спрос на создание новых рабочих мест, чем в среднем по стране. При этом разные регионы округа демонстрируют неоднородную картину. "Есть регионы с явным дефицитом рабочей силы – это, прежде всего, промышленно развитые регионы – Приморье, Хабаровский край, Чукотка, Сахалинская область. Есть регионы, где уровень безработицы выше, чем в среднем по России – это Бурятия, Республика Саха, Забайкальский край", - привели в ПСБ его слова. Басманов отметил, что лучше всего настроения работодателей демонстрирует количество предпринимателей, которые заинтересованы в развитии кадрового потенциала. "ПСБ много лет совместно c "Опорой России" проводит ежемесячное исследование, которое показывает состояние деловой активности малого и среднего бизнеса России. И регулярная компонента исследования – кадровый вопрос. Видим, что во все периоды количество предпринимателей, которые в любой экономической ситуации продолжают нанимать и удерживать персонал, всегда было больше тех, кто его оптимизировал", - пояснил он. Среди мер господдержки, которые МСП наиболее активно используют сейчас для привлечения и работы с персоналом, Басманов назвал субсидию на трудоустройство льготных категорий сотрудников и отсрочку по уплате страховых взносов. Он также отметил, что предприятия рассчитывают на целенаправленную политику со стороны государства по поддержке затрат на внедрение технологий механизации и автоматизации рабочих мест.

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Алёна Пава

псб (банк псб), россия, хабаровский край, чукотка, промсвязьбанк, новости компаний - экономика, вэф-2023