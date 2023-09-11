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В Эстонии заявили о "дне позора" из-за "русских шпионов" - РИА Новости, 11.09.2023
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06:02 11.09.2023 (обновлено: 07:10 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/pozor-1895452524.html
В Эстонии заявили о "дне позора" из-за "русских шпионов"
В Эстонии заявили о "дне позора" из-за "русских шпионов" - РИА Новости, 11.09.2023
В Эстонии заявили о "дне позора" из-за "русских шпионов"
Эстония пытается запугать собственных граждан. Об этом заявил лидер партии Koos Олег Иванов в интервью Baltnews. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:02
2023-09-11T07:10
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Эстония пытается запугать собственных граждан. Об этом заявил лидер партии Koos Олег Иванов в интервью Baltnews.Так он прокомментировал решение прокуратуры балтийской республики о возбуждении уголовного дела против политика, соучредителя оппозиционной партии Koos ("Вместе") Айво Петерсона, которого обвинили в госизмене и шпионаже в пользу России."Сегодняшний день, вот этот, он войдет в историю как позор правовой системы Эстонии, антиконституционный позор", — сказал Иванов.По его мнению, в Эстонии царствует "тоталитарная диктатура", а дело против Петерсона — это попытка запугать людей.В начале марта Петерсон участвовал в выборах в парламент на северо-востоке республики в списке Объединенной левой партии. Он набрал рекордные для региона 3969 голосов, но для победы их не хватило.В предвыборной программе Объединенной левой партии говорится, что Эстонии для благополучия следует соблюдать нейтралитет, поэтому республика не должна участвовать в военных конфликтах других государств ни прямо, ни косвенно. В документе также декларируется отказ от санкционной политики, поскольку она наносит серьезный ущерб всему народу Эстонии.Кроме того, партия предлагает запретить переписывание истории и уничтожение памятников, а также предоставить право получения эстонского гражданства и право избирательного голоса всем жителям страны, которые проживали на ее территории на момент обретения независимости в 1991 году.
https://ria.ru/20230704/provokatsiya-1882038644.html
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в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
В Эстонии заявили о "дне позора" из-за "русских шпионов"

Лидер партии Koos Иванов назвал дело против Петерсона позором Эстонии

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Эстония пытается запугать собственных граждан. Об этом заявил лидер партии Koos Олег Иванов в интервью Baltnews.
Так он прокомментировал решение прокуратуры балтийской республики о возбуждении уголовного дела против политика, соучредителя оппозиционной партии Koos ("Вместе") Айво Петерсона, которого обвинили в госизмене и шпионаже в пользу России.
«
"Сегодняшний день, вот этот, он войдет в историю как позор правовой системы Эстонии, антиконституционный позор", — сказал Иванов.
По его мнению, в Эстонии царствует "тоталитарная диктатура", а дело против Петерсона — это попытка запугать людей.
В начале марта Петерсон участвовал в выборах в парламент на северо-востоке республики в списке Объединенной левой партии. Он набрал рекордные для региона 3969 голосов, но для победы их не хватило.
В предвыборной программе Объединенной левой партии говорится, что Эстонии для благополучия следует соблюдать нейтралитет, поэтому республика не должна участвовать в военных конфликтах других государств ни прямо, ни косвенно. В документе также декларируется отказ от санкционной политики, поскольку она наносит серьезный ущерб всему народу Эстонии.
Кроме того, партия предлагает запретить переписывание истории и уничтожение памятников, а также предоставить право получения эстонского гражданства и право избирательного голоса всем жителям страны, которые проживали на ее территории на момент обретения независимости в 1991 году.
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