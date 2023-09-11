СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами
Reuters: США могут одобрить передачу ВСУ дальнобойных ракет с кассетными бомбами
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами, передает агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.
"Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, Украине", — говорится в материале.
Как отметили собеседники агентства, США рассматривают возможность передачи ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и/или GMLRS с кассетными бомбами. При этом, по словам неназванных чиновников, окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.
Ранее в понедельник официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не исключают отправку ракет ATACMS на Украину.
По данным телеканала ABC News, если американская администрация все-таки одобрит эти поставки, то включит их в следующий пакет военной помощи киевскому режиму.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинские войска применяют против российских войск.
Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такие ракеты теоретически позволили бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
В последнее время украинская армия используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевские власти получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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