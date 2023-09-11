Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 11.09.2023 (обновлено: 23:28 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/postavki-1895694525.html
СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами
СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами
Администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами, передает агентство Reuters со ссылкой... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:58
2023-09-11T23:28
в мире
киев
украина
сша
сергей лавров
джо байден
россия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_0:23:3158:1799_1920x0_80_0_0_3879bcbeb1b5f55640e959406fae86a3.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами, передает агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников."Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, Украине", — говорится в материале.Как отметили собеседники агентства, США рассматривают возможность передачи ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и/или GMLRS с кассетными бомбами. При этом, по словам неназванных чиновников, окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.Ранее в понедельник официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не исключают отправку ракет ATACMS на Украину.По данным телеканала ABC News, если американская администрация все-таки одобрит эти поставки, то включит их в следующий пакет военной помощи киевскому режиму.Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такие ракеты теоретически позволили бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.В последнее время украинская армия используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевские власти получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895672045.html
киев
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882632945_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_439084072862503661e200844c3bca5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, сергей лавров, джо байден, россия, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, анатолий антонов
В мире, Киев, Украина, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Россия, Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Анатолий Антонов
СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

Reuters: США могут одобрить передачу ВСУ дальнобойных ракет с кассетными бомбами

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами, передает агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.
"Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, Украине", — говорится в материале.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В США высказались о передаче ВСУ ракет, способных бить вглубь России
Вчера, 19:31
Как отметили собеседники агентства, США рассматривают возможность передачи ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и/или GMLRS с кассетными бомбами. При этом, по словам неназванных чиновников, окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.
Ранее в понедельник официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не исключают отправку ракет ATACMS на Украину.
По данным телеканала ABC News, если американская администрация все-таки одобрит эти поставки, то включит их в следующий пакет военной помощи киевскому режиму.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинские войска применяют против российских войск.

Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такие ракеты теоретически позволили бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
В последнее время украинская армия используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевские власти получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАСергей ЛавровДжо БайденРоссияГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныАнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала