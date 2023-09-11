https://ria.ru/20230911/postavki-1895694525.html

СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ: США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

Администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами, передает агентство Reuters со ссылкой... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T22:58

2023-09-11T22:58

2023-09-11T23:28

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украина

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джо байден

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами, передает агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников."Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами, Украине", — говорится в материале.Как отметили собеседники агентства, США рассматривают возможность передачи ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и/или GMLRS с кассетными бомбами. При этом, по словам неназванных чиновников, окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.Ранее в понедельник официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не исключают отправку ракет ATACMS на Украину.По данным телеканала ABC News, если американская администрация все-таки одобрит эти поставки, то включит их в следующий пакет военной помощи киевскому режиму.Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такие ракеты теоретически позволили бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.В последнее время украинская армия используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевские власти получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895672045.html

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в мире, киев, украина, сша, сергей лавров, джо байден, россия, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, анатолий антонов