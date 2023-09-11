Минобороны Германии сделало заявление о поставках ракет Taurus ВСУ
Reuters: ФРГ не будет поставлять ракеты Taurus ВСУ автоматически вслед за США
© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, если США примут решение по поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS, передает агентство Reuters.
"Писториус заявил в понедельник, что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине", - передает агентство.
Как отмечается, Писториус заявил, что в этом конфликте "нет автоматизма", добавив, что Германия пока не может принять решение о поставке Украине ракет Taurus.
В понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, однако новых решений на этот счет пока не принято.
Ранее, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. На данный момент новых решений по поставкам не принято. Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Украине, но заявил, что у них должна быть ограничена дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины".
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".