Рейтинг@Mail.ru
США не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS, заявили в Госдепе - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/postavki-1895686159.html
США не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS, заявили в Госдепе
США не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS, заявили в Госдепе - РИА Новости, 11.09.2023
США не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS, заявили в Госдепе
США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, однако новых решений на этот счет пока не принято, заявил в понедельник... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:24
2023-09-11T21:24
в мире
россия
сша
сергей лавров
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, однако новых решений на этот счет пока не принято, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы продолжаем вести переговоры с нашими украинскими коллегами, а также на внутреннем уровне по данному вопросу. У нас нет какой-либо новой позиции или решения, которые мы могли бы объявить на данный момент", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_19:0:1219:900_1920x0_80_0_0_640e2e51314124ecf70cd5c8b0479e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров, украина, нато
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Украина, НАТО
США не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS, заявили в Госдепе

Госдеп: США пока не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, однако новых решений на этот счет пока не принято, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы продолжаем вести переговоры с нашими украинскими коллегами, а также на внутреннем уровне по данному вопросу. У нас нет какой-либо новой позиции или решения, которые мы могли бы объявить на данный момент", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Оружие Армагеддона: США в поисках ответа для России
7 сентября, 08:00
Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала