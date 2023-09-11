https://ria.ru/20230911/postavki-1895686159.html

США не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS, заявили в Госдепе

США не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS, заявили в Госдепе - РИА Новости, 11.09.2023

США не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS, заявили в Госдепе

США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, однако новых решений на этот счет пока не принято, заявил в понедельник... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:24

2023-09-11T21:24

2023-09-11T21:24

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, однако новых решений на этот счет пока не принято, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы продолжаем вести переговоры с нашими украинскими коллегами, а также на внутреннем уровне по данному вопросу. У нас нет какой-либо новой позиции или решения, которые мы могли бы объявить на данный момент", - сказал Миллер в ходе регулярного брифинга. Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, сергей лавров, украина, нато