https://ria.ru/20230911/posolstvo-1895685201.html
Белоруссия закроет посольство в Словакии
Белоруссия закроет посольство в Словакии - РИА Новости, 11.09.2023
Белоруссия закроет посольство в Словакии
Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии, соответствующее постановление зарегистрировано на национальном правовом портале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:11
2023-09-11T21:11
2023-09-11T21:11
в мире
белоруссия
словакия
братислава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии, соответствующее постановление зарегистрировано на национальном правовом портале. Документ датирован 8 сентября 2023 года, будет опубликован и вступит в силу во вторник 12 сентября. Содержание постановления на текущий момент не находится в открытом доступе. Дипломатические отношения между Белоруссией и Словакией установлены 14 января 1993 года. В 2002 году генконсульство Белоруссии в Братиславе преобразовано в посольство.
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html
белоруссия
словакия
братислава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, словакия, братислава
В мире, Белоруссия, Словакия, Братислава
Белоруссия закроет посольство в Словакии
Белоруссия 12 сентября закроет посольство в Словакии