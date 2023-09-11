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Белоруссия закроет посольство в Словакии - РИА Новости, 11.09.2023
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21:11 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/posolstvo-1895685201.html
Белоруссия закроет посольство в Словакии
Белоруссия закроет посольство в Словакии - РИА Новости, 11.09.2023
Белоруссия закроет посольство в Словакии
Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии, соответствующее постановление зарегистрировано на национальном правовом портале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:11
2023-09-11T21:11
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словакия
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии, соответствующее постановление зарегистрировано на национальном правовом портале. Документ датирован 8 сентября 2023 года, будет опубликован и вступит в силу во вторник 12 сентября. Содержание постановления на текущий момент не находится в открытом доступе. Дипломатические отношения между Белоруссией и Словакией установлены 14 января 1993 года. В 2002 году генконсульство Белоруссии в Братиславе преобразовано в посольство.
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html
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в мире, белоруссия, словакия, братислава
В мире, Белоруссия, Словакия, Братислава
Белоруссия закроет посольство в Словакии

Белоруссия 12 сентября закроет посольство в Словакии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии, соответствующее постановление зарегистрировано на национальном правовом портале.
Документ датирован 8 сентября 2023 года, будет опубликован и вступит в силу во вторник 12 сентября. Содержание постановления на текущий момент не находится в открытом доступе.
Дипломатические отношения между Белоруссией и Словакией установлены 14 января 1993 года. В 2002 году генконсульство Белоруссии в Братиславе преобразовано в посольство.
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В миреБелоруссияСловакияБратислава
 
 
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