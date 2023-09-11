https://ria.ru/20230911/posolstvo-1895685201.html

Белоруссия закроет посольство в Словакии

Белоруссия закроет посольство в Словакии - РИА Новости, 11.09.2023

Белоруссия закроет посольство в Словакии

Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии, соответствующее постановление зарегистрировано на национальном правовом портале. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:11

2023-09-11T21:11

2023-09-11T21:11

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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии, соответствующее постановление зарегистрировано на национальном правовом портале. Документ датирован 8 сентября 2023 года, будет опубликован и вступит в силу во вторник 12 сентября. Содержание постановления на текущий момент не находится в открытом доступе. Дипломатические отношения между Белоруссией и Словакией установлены 14 января 1993 года. В 2002 году генконсульство Белоруссии в Братиславе преобразовано в посольство.

https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html

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в мире, белоруссия, словакия, братислава