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Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации

Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации - РИА Новости, 11.09.2023

Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделила Украине с февраля прошлого года 22 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:38

2023-09-11T18:38

2023-09-11T18:38

украина

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделила Украине с февраля прошлого года 22 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь, тем самым, она заняла второе место среди "спонсоров" киевского режима. "Мы поддерживаем Украину... 22 миллиарда евро, которые предоставила Германия, (выводит ее на) второе место (среди стран, поддерживающих Киев). Это и военная, и гуманитарная помощь", - заявила Бербок. Она подчеркнула, что Германия продолжит поддержку Украины "столько, сколько понадобится". Она добавила, что Германия совместно со странами "Большой семерки" открывает "щит" для Украины, чтобы оказать поддержку после завершения конфликта. Бербок подчеркнула, что гуманитарная помощь, выделенная Украине, уже составила 380 миллионов евро, правительство Германии планирует ее увеличивать. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891129208.html

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украина, германия, анналена бербок, в мире, нато