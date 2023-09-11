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Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации - РИА Новости, 11.09.2023
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18:38 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pomosch-1895654108.html
Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации
Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации - РИА Новости, 11.09.2023
Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделила Украине с февраля прошлого года 22 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:38
2023-09-11T18:38
украина
германия
анналена бербок
в мире
нато
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделила Украине с февраля прошлого года 22 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь, тем самым, она заняла второе место среди "спонсоров" киевского режима. "Мы поддерживаем Украину... 22 миллиарда евро, которые предоставила Германия, (выводит ее на) второе место (среди стран, поддерживающих Киев). Это и военная, и гуманитарная помощь", - заявила Бербок. Она подчеркнула, что Германия продолжит поддержку Украины "столько, сколько понадобится". Она добавила, что Германия совместно со странами "Большой семерки" открывает "щит" для Украины, чтобы оказать поддержку после завершения конфликта. Бербок подчеркнула, что гуманитарная помощь, выделенная Украине, уже составила 380 миллионов евро, правительство Германии планирует ее увеличивать. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891129208.html
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украина, германия, анналена бербок, в мире, нато
Украина, Германия, Анналена Бербок, В мире, НАТО
Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации

Бербок: Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с февраля 2022 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделила Украине с февраля прошлого года 22 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь, тем самым, она заняла второе место среди "спонсоров" киевского режима.
«
"Мы поддерживаем Украину... 22 миллиарда евро, которые предоставила Германия, (выводит ее на) второе место (среди стран, поддерживающих Киев). Это и военная, и гуманитарная помощь", - заявила Бербок.
Она подчеркнула, что Германия продолжит поддержку Украины "столько, сколько понадобится". Она добавила, что Германия совместно со странами "Большой семерки" открывает "щит" для Украины, чтобы оказать поддержку после завершения конфликта. Бербок подчеркнула, что гуманитарная помощь, выделенная Украине, уже составила 380 миллионов евро, правительство Германии планирует ее увеличивать.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Министерство финансов ФРГ - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро
20 августа, 15:49
 
УкраинаГерманияАнналена БербокВ миреНАТО
 
 
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