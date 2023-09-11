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В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО
В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО - РИА Новости, 11.09.2023
В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО
Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО на $4 млрд, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T23:16
2023-09-11T23:16
2023-09-11T23:23
польша
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО на $4 млрд, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент выпустил решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши интегрированной системы боевого командования воздушной и ракетной обороны, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 4 миллиарда долларов", - говорится в опубликованном заявлении.Уточняется, что уведомление о решении госдепа направлено в конгресс для последующего рассмотрения.
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польша, сша, государственный департамент сша, пентагон, в мире
Польша, США, Государственный департамент США, Пентагон, В мире
В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше системы боевого командования ПВО и ПРО