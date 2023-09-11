Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 11.09.2023 (обновлено: 23:23 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/polsha-1895696553.html
В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО
В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО - РИА Новости, 11.09.2023
В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО
Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО на $4 млрд, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T23:16
2023-09-11T23:23
польша
сша
государственный департамент сша
пентагон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО на $4 млрд, сообщили в Пентагоне."Государственный департамент выпустил решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши интегрированной системы боевого командования воздушной и ракетной обороны, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 4 миллиарда долларов", - говорится в опубликованном заявлении.Уточняется, что уведомление о решении госдепа направлено в конгресс для последующего рассмотрения.
https://ria.ru/20230911/g20-1895374034.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, сша, государственный департамент сша, пентагон, в мире
Польша, США, Государственный департамент США, Пентагон, В мире
В Пентагоне заявили, что Госдеп одобрил продажу Польше системы ПВО и ПРО

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше системы боевого командования ПВО и ПРО

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО на $4 млрд, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент выпустил решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши интегрированной системы боевого командования воздушной и ракетной обороны, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 4 миллиарда долларов", - говорится в опубликованном заявлении.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Акела промахнулся: Вашингтон вынужден унижаться перед "плохими парнями"
Вчера, 08:00
Уточняется, что уведомление о решении госдепа направлено в конгресс для последующего рассмотрения.
 
ПольшаСШАГосударственный департамент СШАПентагонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала