https://ria.ru/20230911/podolsk-1895552572.html

В Подольске на открытой стоянке загорелись три машины

В Подольске на открытой стоянке загорелись три машины - РИА Новости, 11.09.2023

В Подольске на открытой стоянке загорелись три машины

Сразу три легковые автомашины загорелись на открытой стоянке в подмосковном Подольске, информация о причинах пожара и пострадавших уточняется, рассказали РИА... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:15

2023-09-11T13:15

2023-09-11T15:47

происшествия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сразу три легковые автомашины загорелись на открытой стоянке в подмосковном Подольске, информация о причинах пожара и пострадавших уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В Подольске по адресу: улица Правды, дом 23 горят три легковых автомашины на открытой площадке", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожарно-спасательные подразделения уже работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20230611/pozhar-1877499896.html

подольск

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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)