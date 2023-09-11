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В Подольске на открытой стоянке загорелись три машины
В Подольске на открытой стоянке загорелись три машины - РИА Новости, 11.09.2023
В Подольске на открытой стоянке загорелись три машины
Сразу три легковые автомашины загорелись на открытой стоянке в подмосковном Подольске, информация о причинах пожара и пострадавших уточняется, рассказали РИА... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:15
2023-09-11T13:15
2023-09-11T15:47
происшествия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сразу три легковые автомашины загорелись на открытой стоянке в подмосковном Подольске, информация о причинах пожара и пострадавших уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В Подольске по адресу: улица Правды, дом 23 горят три легковых автомашины на открытой площадке", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожарно-спасательные подразделения уже работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20230611/pozhar-1877499896.html
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РИА Новости
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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске на открытой стоянке загорелись три машины
В подмосковном Подольске три легковые машины загорелись на открытой стоянке