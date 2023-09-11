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Бурятия представила на ВЭФ стенд, посвященный поддержке военнослужащих

Бурятия представила на ВЭФ стенд, посвященный поддержке военнослужащих - РИА Новости, 11.09.2023

Бурятия представила на ВЭФ стенд, посвященный поддержке военнослужащих

Бурятия представила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) стенд с уникальными разработками для военнослужащих и с информацией о работе волонтеров, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:28

2023-09-11T18:28

2023-09-11T18:41

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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УЛАН-УДЭ, 11 сен – РИА Новости. Бурятия представила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) стенд с уникальными разработками для военнослужащих и с информацией о работе волонтеров, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "На ВЭФ-2023 Бурятия презентовала стенд, посвященный поддержке военнослужащих. В павильоне Бурятии на "Улице Дальнего Востока" среди площадок, представляющих культурный, туристический, экономический и промышленный потенциал республики, имеется еще одна, особенная - "Своих не бросаем", - говорится в сообщении. Отмечается, что на площадке представлены уникальные разработки, созданные в Бурятии, среди них - тактический костюм для войск специального назначения, устройства обнаружения и подавления дронов, кровоостанавливающие жгуты турникетного типа, беспилотники самолетного типа с вертикальным взлетом и другое. По словам пресс-службы, отдельный блок презентации посвящен волонтерам из Бурятии, которые организовывают так называемый "солдатский привал" для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. На одной из стен площадки воссозданы с фотографий и спроецированы слова благодарности и пожелания бойцов со всей страны, которые они оставляют в палатках волонтеров. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023