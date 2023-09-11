https://ria.ru/20230911/podderzhka-1895584549.html
ВТБ и КРДВ усилят поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
ВТБ и КРДВ усилят поддержку бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2023
ВТБ и КРДВ усилят поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
ВТБ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (АО "КРДВ") заключили на ВЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве в решении приоритетных задач развития... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:58
2023-09-11T14:58
2023-09-11T14:58
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВТБ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (АО "КРДВ") заключили на ВЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве в решении приоритетных задач развития регионов Дальнего Востока, где созданы территории опережающего развития и распространен режим свободного порта Владивосток, сообщает банк. Документ предусматривает совместную работу по формированию благоприятных условий для предпринимательства на Дальнем Востоке, в том числе по развитию кредитования с использованием госпрограмм поддержки бизнеса. Среди направлений сотрудничества – поддержка агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, промышленности, транспортной инфраструктуры и других приоритетных для ДФО отраслей экономики, включая несырьевой неэнергетический экспорт. "Дальний Восток – регион с уникальными ресурсами для развития логистики, промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства и других отраслей экономики. За годы работы в округе ВТБ нарастил здесь кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса до 190 миллиардов рублей. Мы нацелены на всестороннюю поддержку резидентов ТОР и СПВ в части кредитования, обеспечения цифровыми сервисами для бизнеса, отраслевой экспертизы и рассчитываем на продуктивную совместную работу с Корпорацией в интересах развития преференциальных территорий Дальнего Востока", − приводится в сообщении комментарий руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко. В свою очередь, заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев отметил, что поддержка резидентов ТОР и СПВ повысит привлекательность региона для инвесторов, поможет резидентам реализовать проекты, которые улучшат жизнь людей на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20230910/vtb-1895340091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, крдв, дальний восток, владивосток, новости компаний - экономика, вэф-2023
ВТБ, КРДВ, Дальний Восток, Владивосток, Новости компаний - Экономика, ВЭФ-2023
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВТБ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (АО "КРДВ") заключили на ВЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве в решении приоритетных задач развития регионов Дальнего Востока, где созданы территории опережающего развития и распространен режим свободного порта Владивосток, сообщает банк.
Документ предусматривает совместную работу по формированию благоприятных условий для предпринимательства на Дальнем Востоке, в том числе по развитию кредитования с использованием госпрограмм поддержки бизнеса. Среди направлений сотрудничества – поддержка агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, промышленности, транспортной инфраструктуры и других приоритетных для ДФО отраслей экономики, включая несырьевой неэнергетический экспорт.
"Дальний Восток – регион с уникальными ресурсами для развития логистики, промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства и других отраслей экономики. За годы работы в округе ВТБ нарастил здесь кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса до 190 миллиардов рублей. Мы нацелены на всестороннюю поддержку резидентов ТОР и СПВ в части кредитования, обеспечения цифровыми сервисами для бизнеса, отраслевой экспертизы и рассчитываем на продуктивную совместную работу с Корпорацией в интересах развития преференциальных территорий Дальнего Востока", − приводится в сообщении комментарий руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента ВТБ
Руслана Еременко.
В свою очередь, заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев отметил, что поддержка резидентов ТОР и СПВ повысит привлекательность региона для инвесторов, поможет резидентам реализовать проекты, которые улучшат жизнь людей на Дальнем Востоке.
Первая гибридная аудитория открыта в ДВФУ при поддержке ВТБ