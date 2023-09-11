https://ria.ru/20230911/pobeda-1895546645.html

Власти Мелитополя сообщили о победе ЕР на выборах в горсовет с 86,7%

Власти Мелитополя сообщили о победе ЕР на выборах в горсовет с 86,7% - РИА Новости, 11.09.2023

Власти Мелитополя сообщили о победе ЕР на выборах в горсовет с 86,7%

Партия "Единая Россия" победила на выборах в городской совет Мелитополя с 86,7% голосов избирателей, сообщила администрация города. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:01

2023-09-11T13:01

2023-09-11T13:02

политика

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в городской совет Мелитополя с 86,7% голосов избирателей, сообщила администрация города. Выборы в Запорожской области состоялись, несмотря на провокации и попытки украинской стороны их сорвать, заявил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Завершён подсчёт голосов по выборам депутатов Мелитопольского горсовета первого созыва. Согласно данным избирательной комиссии Запорожской области, большинство голосов мелитопольцы отдали за партию "Единая Россия" – 86, 74% голосов", - сообщается в телеграм-канале администрации города. Местные выборы впервые прошли в Запорожской области как регионе РФ. Завершились они 10 сентября. На них избирали заксобрание и органы местного самоуправления. "Единая Россия" на выборах в заксобрание Запорожской области получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР – 5,82%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,13%, КПРФ – 5,02%

https://ria.ru/20230911/er-1895543274.html

https://ria.ru/20230911/vybory-1895538922.html

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политика, запорожская область, мелитополь, россия, евгений балицкий, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023