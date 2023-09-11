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Кадыров опубликовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство России

Кадыров опубликовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство России - РИА Новости, 11.09.2023

Кадыров опубликовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит у президента России Владимира Путина российское РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:25

2023-09-11T15:25

2023-09-11T15:30

специальная военная операция на украине

клещеевка

рамзан кадыров

россия

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит у президента России Владимира Путина российское гражданство. Бойцы спецназа "Ахмат" взяли его в плен на западной окраине Клещеевки. В беседе с командующим 2-м армейским корпусом ВС России, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым он рассказал, что несмотря на то, что его командование скрывает информацию о потерях, "больше половины батальона уже нет". "Я вообще хотел бы остаться на территории Российской Федерации, поэтому хочу обратиться к президенту Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, если есть такая возможность, оставьте меня на территории Российской Федерации. Хотя большой моей вины нет, но искуплю и это трудом своим, и я прошу вас, чтобы вы как-то посодействовали тому, чтобы я стал гражданином Российской Федерации", - говорит военнопленный на видео.

клещеевка

россия

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клещеевка, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы украины