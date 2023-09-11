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Кадыров опубликовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство России
Кадыров опубликовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство России - РИА Новости, 11.09.2023
Кадыров опубликовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит у президента России Владимира Путина российское РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:25
2023-09-11T15:25
2023-09-11T15:30
специальная военная операция на украине
клещеевка
рамзан кадыров
россия
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинский военнопленный просит у президента России Владимира Путина российское гражданство. Бойцы спецназа "Ахмат" взяли его в плен на западной окраине Клещеевки. В беседе с командующим 2-м армейским корпусом ВС России, командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым он рассказал, что несмотря на то, что его командование скрывает информацию о потерях, "больше половины батальона уже нет". "Я вообще хотел бы остаться на территории Российской Федерации, поэтому хочу обратиться к президенту Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, если есть такая возможность, оставьте меня на территории Российской Федерации. Хотя большой моей вины нет, но искуплю и это трудом своим, и я прошу вас, чтобы вы как-то посодействовали тому, чтобы я стал гражданином Российской Федерации", - говорит военнопленный на видео.
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клещеевка, рамзан кадыров, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Рамзан Кадыров, Россия, Вооруженные силы Украины
Кадыров опубликовал видео, на котором пленный ВСУ просит гражданство России
Кадыров опубликовал видео, на котором пленный ВСУ просит у Путина гражданство РФ