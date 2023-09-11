https://ria.ru/20230911/plan-1895458903.html
Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона
Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона - РИА Новости, 11.09.2023
Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона
На Сахалине построят производства средств защиты растений и микробиологического кормового белка, заявил в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:54
2023-09-11T06:54
2023-09-11T07:39
вэф-2023
россия
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экономика
технологии
сахалинская область
валерий лимаренко
игорь шувалов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На Сахалине построят производства средств защиты растений и микробиологического кормового белка, заявил в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По его словам, в инвестиционном портфеле Сахалинской области сегодня 95 проектов на общую сумму 688 миллиардов рублей. Это проекты в области новой энергетики, агрокомплекса, транспорта и логистики, промышленности, комфортной среды и туризма.Весомую долю среди них занимают проекты в области агропрома. Всего их восемь, и на них выделено 146,4 миллиарда рублей.Одним из перспективнейших проектов глава Сахалинской области назвал завод по производству концентрата на основе микробного белка гаприна. Завод должен укрепить позиции региона в сфере биотехнологий и обеспечить рынок высококачественным природным белковым сырьем. Гаприн содержит не менее 70% усваиваемого протеина, не патогенен и без ГМО. Требуемый объем инвестиций – десять миллиардов рублей. Просчитанная мощность производства – до 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Общее количество новых рабочих мест – 250."Гаприн – это производство кормового белка, который растет в метане. Современная высокотехнологичная история. Технологический партнер у нас есть, есть и бизнес-партнер, но мы ищем крупного партнера, который помог бы развернуть этот проект. Далее мы собираемся на базе нашего газа, метана, создать производства пестицидов. Звучит не очень приятно, но очень актуально. И российский рынок просит этот продукт, и его можно продавать за рубеж. Третий проект связан с преференциальными зонами наших Курильских островов, где будут построены гостиницы. Некоторые бизнесмены выбрали локации, строительство уже идет", - рассказал Лимаренко.Особо отметил он и производство марикультуры.Перспективность проектов Сахалинской области на площадке ВЭФ оценил исполнительный директор блока развития Дальнего Востока и Арктики в ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров."У Сахалинской области всегда интересные проработанные проекты. И, хотя они еще на ранней стадии проработки, мы видим их большой потенциал для инвесторов. И наша задача сегодня – наполнить эти проекты деньгами. Для Дальнего Востока у нас есть два основных механизма: льготное финансирование по линиям Минвостокразвития под два процента для проектов, которые признаны приоритетными для социально-экономического развития Дальнего Востока, и фабрика проектного финансирования – для масштабных инфраструктурных и промышленных проектов", - пояснил эксперт.Представители Сахалинской области в числе других направлений развития отметили также модернизацию морских портов Корсакова и Шахтерска, строительство водородного завода мощностью 36,5 тысячи в год, реализацию проекта "Сахалин 3" для подводной добычи углеводорода, а также развитие гостиничной инфраструктуры на Курильских островах и модернизацию горнолыжного комплекса "Горный воздух" с целью сделать его курортом международного уровня."Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, россия, вэб.рф (вэб), экономика, технологии, сахалинская область, валерий лимаренко, игорь шувалов, дальний восток
ВЭФ-2023, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Игорь Шувалов, Дальний Восток
Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона
Лимаренко представил на ВЭФ план масштабного развития региона
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На Сахалине построят производства средств защиты растений и микробиологического кормового белка, заявил в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По его словам, в инвестиционном портфеле Сахалинской области сегодня 95 проектов на общую сумму 688 миллиардов рублей. Это проекты в области новой энергетики, агрокомплекса, транспорта и логистики, промышленности, комфортной среды и туризма.
Весомую долю среди них занимают проекты в области агропрома. Всего их восемь, и на них выделено 146,4 миллиарда рублей.
Одним из перспективнейших проектов глава Сахалинской области назвал завод по производству концентрата на основе микробного белка гаприна. Завод должен укрепить позиции региона в сфере биотехнологий и обеспечить рынок высококачественным природным белковым сырьем. Гаприн содержит не менее 70% усваиваемого протеина, не патогенен и без ГМО. Требуемый объем инвестиций – десять миллиардов рублей. Просчитанная мощность производства – до 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Общее количество новых рабочих мест – 250.
"Гаприн – это производство кормового белка, который растет в метане. Современная высокотехнологичная история. Технологический партнер у нас есть, есть и бизнес-партнер, но мы ищем крупного партнера, который помог бы развернуть этот проект. Далее мы собираемся на базе нашего газа, метана, создать производства пестицидов. Звучит не очень приятно, но очень актуально. И российский рынок просит этот продукт, и его можно продавать за рубеж. Третий проект связан с преференциальными зонами наших Курильских островов
, где будут построены гостиницы. Некоторые бизнесмены выбрали локации, строительство уже идет", - рассказал Лимаренко.
Особо отметил он и производство марикультуры.
Перспективность проектов Сахалинской области на площадке ВЭФ оценил исполнительный директор блока развития Дальнего Востока
и Арктики
в ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров.
На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко
"У Сахалинской области всегда интересные проработанные проекты. И, хотя они еще на ранней стадии проработки, мы видим их большой потенциал для инвесторов. И наша задача сегодня – наполнить эти проекты деньгами. Для Дальнего Востока у нас есть два основных механизма: льготное финансирование по линиям Минвостокразвития под два процента для проектов, которые признаны приоритетными для социально-экономического развития Дальнего Востока, и фабрика проектного финансирования – для масштабных инфраструктурных и промышленных проектов", - пояснил эксперт.
Представители Сахалинской области в числе других направлений развития отметили также модернизацию морских портов Корсакова
и Шахтерска, строительство водородного завода мощностью 36,5 тысячи в год, реализацию проекта "Сахалин 3" для подводной добычи углеводорода, а также развитие гостиничной инфраструктуры на Курильских островах и модернизацию горнолыжного комплекса "Горный воздух" с целью сделать его курортом международного уровня.
"Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.
ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке
под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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