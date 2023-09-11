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Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона - РИА Новости, 11.09.2023
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06:54 11.09.2023 (обновлено: 07:39 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/plan-1895458903.html
Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона
Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона - РИА Новости, 11.09.2023
Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона
На Сахалине построят производства средств защиты растений и микробиологического кормового белка, заявил в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:54
2023-09-11T07:39
вэф-2023
россия
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
сахалинская область
валерий лимаренко
игорь шувалов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На Сахалине построят производства средств защиты растений и микробиологического кормового белка, заявил в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По его словам, в инвестиционном портфеле Сахалинской области сегодня 95 проектов на общую сумму 688 миллиардов рублей. Это проекты в области новой энергетики, агрокомплекса, транспорта и логистики, промышленности, комфортной среды и туризма.Весомую долю среди них занимают проекты в области агропрома. Всего их восемь, и на них выделено 146,4 миллиарда рублей.Одним из перспективнейших проектов глава Сахалинской области назвал завод по производству концентрата на основе микробного белка гаприна. Завод должен укрепить позиции региона в сфере биотехнологий и обеспечить рынок высококачественным природным белковым сырьем. Гаприн содержит не менее 70% усваиваемого протеина, не патогенен и без ГМО. Требуемый объем инвестиций – десять миллиардов рублей. Просчитанная мощность производства – до 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Общее количество новых рабочих мест – 250."Гаприн – это производство кормового белка, который растет в метане. Современная высокотехнологичная история. Технологический партнер у нас есть, есть и бизнес-партнер, но мы ищем крупного партнера, который помог бы развернуть этот проект. Далее мы собираемся на базе нашего газа, метана, создать производства пестицидов. Звучит не очень приятно, но очень актуально. И российский рынок просит этот продукт, и его можно продавать за рубеж. Третий проект связан с преференциальными зонами наших Курильских островов, где будут построены гостиницы. Некоторые бизнесмены выбрали локации, строительство уже идет", - рассказал Лимаренко.Особо отметил он и производство марикультуры.Перспективность проектов Сахалинской области на площадке ВЭФ оценил исполнительный директор блока развития Дальнего Востока и Арктики в ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров."У Сахалинской области всегда интересные проработанные проекты. И, хотя они еще на ранней стадии проработки, мы видим их большой потенциал для инвесторов. И наша задача сегодня – наполнить эти проекты деньгами. Для Дальнего Востока у нас есть два основных механизма: льготное финансирование по линиям Минвостокразвития под два процента для проектов, которые признаны приоритетными для социально-экономического развития Дальнего Востока, и фабрика проектного финансирования – для масштабных инфраструктурных и промышленных проектов", - пояснил эксперт.Представители Сахалинской области в числе других направлений развития отметили также модернизацию морских портов Корсакова и Шахтерска, строительство водородного завода мощностью 36,5 тысячи в год, реализацию проекта "Сахалин 3" для подводной добычи углеводорода, а также развитие гостиничной инфраструктуры на Курильских островах и модернизацию горнолыжного комплекса "Горный воздух" с целью сделать его курортом международного уровня."Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, россия, вэб.рф (вэб), экономика, технологии, сахалинская область, валерий лимаренко, игорь шувалов, дальний восток
ВЭФ-2023, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Игорь Шувалов, Дальний Восток
Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития региона

Лимаренко представил на ВЭФ план масштабного развития региона

© Единый заказчик в сфере строительстваПроект музейного комплекса "Сахалин" в Южно-Сахалинске
Проект музейного комплекса Сахалин в Южно-Сахалинске
© Единый заказчик в сфере строительства
Проект музейного комплекса "Сахалин" в Южно-Сахалинске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На Сахалине построят производства средств защиты растений и микробиологического кормового белка, заявил в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По его словам, в инвестиционном портфеле Сахалинской области сегодня 95 проектов на общую сумму 688 миллиардов рублей. Это проекты в области новой энергетики, агрокомплекса, транспорта и логистики, промышленности, комфортной среды и туризма.
Весомую долю среди них занимают проекты в области агропрома. Всего их восемь, и на них выделено 146,4 миллиарда рублей.
Одним из перспективнейших проектов глава Сахалинской области назвал завод по производству концентрата на основе микробного белка гаприна. Завод должен укрепить позиции региона в сфере биотехнологий и обеспечить рынок высококачественным природным белковым сырьем. Гаприн содержит не менее 70% усваиваемого протеина, не патогенен и без ГМО. Требуемый объем инвестиций – десять миллиардов рублей. Просчитанная мощность производства – до 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Общее количество новых рабочих мест – 250.
"Гаприн – это производство кормового белка, который растет в метане. Современная высокотехнологичная история. Технологический партнер у нас есть, есть и бизнес-партнер, но мы ищем крупного партнера, который помог бы развернуть этот проект. Далее мы собираемся на базе нашего газа, метана, создать производства пестицидов. Звучит не очень приятно, но очень актуально. И российский рынок просит этот продукт, и его можно продавать за рубеж. Третий проект связан с преференциальными зонами наших Курильских островов, где будут построены гостиницы. Некоторые бизнесмены выбрали локации, строительство уже идет", - рассказал Лимаренко.
Особо отметил он и производство марикультуры.
Перспективность проектов Сахалинской области на площадке ВЭФ оценил исполнительный директор блока развития Дальнего Востока и Арктики в ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров.
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"У Сахалинской области всегда интересные проработанные проекты. И, хотя они еще на ранней стадии проработки, мы видим их большой потенциал для инвесторов. И наша задача сегодня – наполнить эти проекты деньгами. Для Дальнего Востока у нас есть два основных механизма: льготное финансирование по линиям Минвостокразвития под два процента для проектов, которые признаны приоритетными для социально-экономического развития Дальнего Востока, и фабрика проектного финансирования – для масштабных инфраструктурных и промышленных проектов", - пояснил эксперт.
Представители Сахалинской области в числе других направлений развития отметили также модернизацию морских портов Корсакова и Шахтерска, строительство водородного завода мощностью 36,5 тысячи в год, реализацию проекта "Сахалин 3" для подводной добычи углеводорода, а также развитие гостиничной инфраструктуры на Курильских островах и модернизацию горнолыжного комплекса "Горный воздух" с целью сделать его курортом международного уровня.
"Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.
ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ВЭФ-2023РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииСахалинская областьВалерий ЛимаренкоИгорь ШуваловДальний Восток
 
 
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