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Неизвестные зверства киевского режима скоро раскроются, заявил Песков
Неизвестные зверства киевского режима скоро раскроются, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Неизвестные зверства киевского режима скоро раскроются, заявил Песков
Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются, заявил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:09
2023-09-11T20:09
2023-09-11T20:39
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно. Его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате той напряженной работы, которую ведут наши следователи, в том числе дипломаты. Как, когда и что именно произойдет? Об этом, пожалуй, пока рано говорить", - сказал Песков в интервью "Известиям". "Главное, тщательно все документировать, оставить для истории, предъявить нынешним поколениям, чтобы они четко понимали, с кем мы имеем дело", - добавил он.
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россия, дмитрий песков
Неизвестные зверства киевского режима скоро раскроются, заявил Песков
Песков: киевский режим сделал много того, что потянет на международный трибунал
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются, заявил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно. Его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате той напряженной работы, которую ведут наши следователи, в том числе дипломаты. Как, когда и что именно произойдет? Об этом, пожалуй, пока рано говорить", - сказал Песков в интервью "Известиям".
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"Главное, тщательно все документировать, оставить для истории, предъявить нынешним поколениям, чтобы они четко понимали, с кем мы имеем дело", - добавил он.