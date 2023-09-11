https://ria.ru/20230911/peskov-1895677750.html

Неизвестные зверства киевского режима скоро раскроются, заявил Песков

Неизвестные зверства киевского режима скоро раскроются, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Неизвестные зверства киевского режима скоро раскроются, заявил Песков

Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются, заявил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:09

2023-09-11T20:09

2023-09-11T20:39

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно. Его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате той напряженной работы, которую ведут наши следователи, в том числе дипломаты. Как, когда и что именно произойдет? Об этом, пожалуй, пока рано говорить", - сказал Песков в интервью "Известиям". "Главное, тщательно все документировать, оставить для истории, предъявить нынешним поколениям, чтобы они четко понимали, с кем мы имеем дело", - добавил он.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

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россия, дмитрий песков