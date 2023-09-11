https://ria.ru/20230911/peskov-1895584634.html
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, но де-факто они такую... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:40
2023-09-11T14:40
2023-09-11T14:40
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, но де-факто они такую возможность утратили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили, ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории", - сказал Песков Песков добавил, что "они предпочитают двигаться четко в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне, даже в ущерб себе, в ущерб народам своих стран, и ничего другого пока мы не видим".
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франция, германия, олаф шольц, дмитрий песков, эммануэль макрон, в мире
Франция, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, В мире
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков
Песков: Макрон и Шольц де-факто утратили возможность быть посредниками