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Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков - РИА Новости, 11.09.2023
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14:40 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/peskov-1895584634.html
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, но де-факто они такую... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:40
2023-09-11T14:40
франция
германия
олаф шольц
дмитрий песков
эммануэль макрон
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, но де-факто они такую возможность утратили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили, ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории", - сказал Песков Песков добавил, что "они предпочитают двигаться четко в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне, даже в ущерб себе, в ущерб народам своих стран, и ничего другого пока мы не видим".
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франция, германия, олаф шольц, дмитрий песков, эммануэль макрон, в мире
Франция, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, В мире
Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков

Песков: Макрон и Шольц де-факто утратили возможность быть посредниками

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, но де-факто они такую возможность утратили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили, ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории", - сказал Песков
Песков добавил, что "они предпочитают двигаться четко в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне, даже в ущерб себе, в ущерб народам своих стран, и ничего другого пока мы не видим".
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ФранцияГерманияОлаф ШольцДмитрий ПесковЭммануэль МакронВ мире
 
 
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