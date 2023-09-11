https://ria.ru/20230911/peskov-1895584634.html

Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков

Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Макрон и Шольц утратили возможность быть посредниками, считает Песков

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, но де-факто они такую... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:40

2023-09-11T14:40

2023-09-11T14:40

франция

германия

олаф шольц

дмитрий песков

эммануэль макрон

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы визуально оставаться претендентами на роль посредников, но де-факто они такую возможность утратили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили, ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории", - сказал Песков Песков добавил, что "они предпочитают двигаться четко в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне, даже в ущерб себе, в ущерб народам своих стран, и ничего другого пока мы не видим".

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894168657.html

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франция, германия, олаф шольц, дмитрий песков, эммануэль макрон, в мире