https://ria.ru/20230911/peskov-1895582214.html
Песков рассказал о своем режиме работы и отпуске
Песков рассказал о своем режиме работы и отпуске - РИА Новости, 11.09.2023
Песков рассказал о своем режиме работы и отпуске
В администрации президента нет незаменимых людей, существует система взаимодополняемости, поэтому есть возможность отдыхать, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:32
2023-09-11T14:32
2023-09-11T14:33
россия
дмитрий песков
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. В администрации президента нет незаменимых людей, существует система взаимодополняемости, поэтому есть возможность отдыхать, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись, однако, рассказать о том, где он провел свой недавний двухнедельный отпуск. В интервью РБК он подтвердил, что в августе брал отпуск. "Я не буду из себя строить такого уж совсем рьяного трудоголика. В принципе, я имел возможность две недели побыть в отпуске", - сказал Песков о ответ на вопрос о том, как часто пресс-секретарь президента может позволить себе отдых. По его словам, традиционные 28 дней отпуска брать не получается, но отдохнуть удается, "поэтому здесь грех жаловаться". Он заявил, что даты его отпуска согласовываются с президентом. "Это, естественно, даты согласовываются. Мы как-то пытаемся это совмещать с какими-то периодами, когда меньше крупных мероприятий, больше такой внутренней работы. Это общий процесс. В администрации существует система взаимодополняемости, взаимозаменяемости. Незаменимых нет", - сказал представитель Кремля. Однако на просьбу сказать, где он отдыхал, Песков ответил: "Не расскажу". Его спросили и о любимых местах отдыха в России. "В России - море. Я люблю море", - сказал он. Это, по его словам, Сочи, Крым, Черноморское побережье. В Приморье, где в эти дни проходит Восточный экономический форум, здорово, есть места для отдыха, отметил он, выразив надежду, что и здесь будут со временем появляться хорошие курорты.
https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал о своем режиме работы и отпуске
Песков: в администрации президента незаменимых нет, поэтому отдохнуть удается
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. В администрации президента нет незаменимых людей, существует система взаимодополняемости, поэтому есть возможность отдыхать, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись, однако, рассказать о том, где он провел свой недавний двухнедельный отпуск.
В интервью РБК он подтвердил, что в августе брал отпуск. "Я не буду из себя строить такого уж совсем рьяного трудоголика. В принципе, я имел возможность две недели побыть в отпуске", - сказал Песков о ответ на вопрос о том, как часто пресс-секретарь президента может позволить себе отдых.
По его словам, традиционные 28 дней отпуска брать не получается, но отдохнуть удается, "поэтому здесь грех жаловаться". Он заявил, что даты его отпуска согласовываются с президентом. "Это, естественно, даты согласовываются. Мы как-то пытаемся это совмещать с какими-то периодами, когда меньше крупных мероприятий, больше такой внутренней работы. Это общий процесс. В администрации существует система взаимодополняемости, взаимозаменяемости. Незаменимых нет", - сказал представитель Кремля. Однако на просьбу сказать, где он отдыхал, Песков ответил: "Не расскажу".
Его спросили и о любимых местах отдыха в России. "В России - море. Я люблю море", - сказал он. Это, по его словам, Сочи
, Крым, Черноморское побережье. В Приморье, где в эти дни проходит Восточный экономический форум, здорово, есть места для отдыха, отметил он, выразив надежду, что и здесь будут со временем появляться хорошие курорты.
Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи