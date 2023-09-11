https://ria.ru/20230911/peskov-1895575300.html
Песков заявил об отсутствии изменений во внешней политике Вашингтона
Песков заявил об отсутствии изменений во внешней политике Вашингтона - РИА Новости, 11.09.2023
Песков заявил об отсутствии изменений во внешней политике Вашингтона
Вашингтон сохраняет свои константы во внешней политике, существенных изменений курса быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:10
2023-09-11T14:10
2023-09-11T20:24
вашингтон (штат)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вашингтон сохраняет свои константы во внешней политике, существенных изменений курса быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Существенных изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона по сути быть не может и никогда не было. Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. Константы хорошо известны, эти самые константы, которые так сейчас на своей шкуре чувствую ведомые Вашингтоном европейцы", - сказал он "Известиям".
https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html
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вашингтон (штат), россия, дмитрий песков
Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии изменений во внешней политике Вашингтона
Песков: Вашингтон сохраняет свои константы во внешней политике