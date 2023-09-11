https://ria.ru/20230911/peskov-1895542992.html

Песков заявил об информационной войне, развернутой против России

Песков заявил об информационной войне, развернутой против России - РИА Новости, 11.09.2023

Песков заявил об информационной войне, развернутой против России

Россия живет в условиях войны, поэтому нельзя допускать безответственных провокаций, но есть место для дискуссий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:52

2023-09-11T12:52

2023-09-11T12:52

дмитрий песков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия живет в условиях войны, поэтому нельзя допускать безответственных провокаций, но есть место для дискуссий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК. "Война есть война. Во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных провокаций информационных учитывая силу и роль информпотоков", - сказал Песков, заявив, что против России развернута информационная война. "Но в то же время есть место для дискуссий... Общество пытается разобраться", - добавил он.

https://ria.ru/20230710/informatsiya-1883221703.html

россия

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2023

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дмитрий песков, россия