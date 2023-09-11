https://ria.ru/20230911/peskov-1895540702.html

Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов

Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов - РИА Новости, 11.09.2023

Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжении своей работы на этом посту, заявил, что его работу определяет его руководитель. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:45

2023-09-11T12:45

2023-09-11T12:45

политика

россия

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжении своей работы на этом посту, заявил, что его работу определяет его руководитель."Я государственный служащий, я чиновник, поэтому будущее в плане продолжения или не продолжения государственной службы определяет руководитель. Давайте дождемся итогов (выборов президента РФ)", - сказал он в интервью РБК.Выборы президента РФ пройдут в 2024 году.

https://ria.ru/20230911/putin-1895534547.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков