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Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов - РИА Новости, 11.09.2023
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12:45 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/peskov-1895540702.html
Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов
Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов - РИА Новости, 11.09.2023
Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжении своей работы на этом посту, заявил, что его работу определяет его руководитель. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:45
2023-09-11T12:45
политика
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжении своей работы на этом посту, заявил, что его работу определяет его руководитель."Я государственный служащий, я чиновник, поэтому будущее в плане продолжения или не продолжения государственной службы определяет руководитель. Давайте дождемся итогов (выборов президента РФ)", - сказал он в интервью РБК.Выборы президента РФ пройдут в 2024 году.
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов

Песков: вопрос о работе пресс-секретарем после выборов будет решать руководитель

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжении своей работы на этом посту, заявил, что его работу определяет его руководитель.
«
"Я государственный служащий, я чиновник, поэтому будущее в плане продолжения или не продолжения государственной службы определяет руководитель. Давайте дождемся итогов (выборов президента РФ)", - сказал он в интервью РБК.
Выборы президента РФ пройдут в 2024 году.
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