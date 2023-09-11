https://ria.ru/20230911/peskov-1895540702.html
Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов
Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов - РИА Новости, 11.09.2023
Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжении своей работы на этом посту, заявил, что его работу определяет его руководитель. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:45
2023-09-11T12:45
2023-09-11T12:45
политика
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжении своей работы на этом посту, заявил, что его работу определяет его руководитель."Я государственный служащий, я чиновник, поэтому будущее в плане продолжения или не продолжения государственной службы определяет руководитель. Давайте дождемся итогов (выборов президента РФ)", - сказал он в интервью РБК.Выборы президента РФ пройдут в 2024 году.
https://ria.ru/20230911/putin-1895534547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о работе после президентских выборов
Песков: вопрос о работе пресс-секретарем после выборов будет решать руководитель