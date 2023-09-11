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В ЦБ прокомментировали предложение ограничить рублевые переводы за рубеж - РИА Новости, 11.09.2023
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12:46 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/perevody-1895541273.html
В ЦБ прокомментировали предложение ограничить рублевые переводы за рубеж
В ЦБ прокомментировали предложение ограничить рублевые переводы за рубеж - РИА Новости, 11.09.2023
В ЦБ прокомментировали предложение ограничить рублевые переводы за рубеж
Банк России считает предложение ограничить рублевые переводы за рубеж "элементом дискуссии" о будущем валютном регулировании, сообщил статс-секретарь,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:46
2023-09-11T12:46
россия
владивосток
экономика
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
втб
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Банк России считает предложение ограничить рублевые переводы за рубеж "элементом дискуссии" о будущем валютном регулировании, сообщил статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, выступая на Восточном экономическом форуме. В России следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту - в 100 миллионов рублей в месяц, заявил ранее глава ВТБ Андрей Костин. "Что-то из того, что сейчас уже сделано, наверное, найдет свое закрепление в качестве постоянно действующих элементов будущей создаваемой системы валютного регулирования... Что будет в контурах этой системы? Дискуссия уже началась. Даже сегодня президент ВТБ сформулировал определенные предложения по тому, как он видит существующие элементы валютного регулирования. Тоже один из элементов этой дискуссии. Она действительно ведется", - сказал Гузнов. "Понятно, что те меры, которые были применены как ответные меры, которые направлены на решение вполне конкретных задач, они требуют постоянной донастройки. Эту дискуссию вполне обоснованно провести, уже и время назрело для того чтобы это сделать", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, владивосток, экономика, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), втб, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Россия, Владивосток, Экономика, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В ЦБ прокомментировали предложение ограничить рублевые переводы за рубеж

ЦБ назвал предложение ограничить рублевые переводы за рубеж элементом дискуссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Банк России считает предложение ограничить рублевые переводы за рубеж "элементом дискуссии" о будущем валютном регулировании, сообщил статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, выступая на Восточном экономическом форуме.
В России следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту - в 100 миллионов рублей в месяц, заявил ранее глава ВТБ Андрей Костин.
"Что-то из того, что сейчас уже сделано, наверное, найдет свое закрепление в качестве постоянно действующих элементов будущей создаваемой системы валютного регулирования... Что будет в контурах этой системы? Дискуссия уже началась. Даже сегодня президент ВТБ сформулировал определенные предложения по тому, как он видит существующие элементы валютного регулирования. Тоже один из элементов этой дискуссии. Она действительно ведется", - сказал Гузнов.
"Понятно, что те меры, которые были применены как ответные меры, которые направлены на решение вполне конкретных задач, они требуют постоянной донастройки. Эту дискуссию вполне обоснованно провести, уже и время назрело для того чтобы это сделать", - заключил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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РоссияВладивостокЭкономикаАндрей Костин (банкир)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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