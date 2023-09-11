https://ria.ru/20230911/perevody-1895519403.html

Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы физлиц за границу

Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы физлиц за границу - РИА Новости, 11.09.2023

Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы физлиц за границу

В России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:30

2023-09-11T11:30

2023-09-11T12:18

экономика

россия

андрей костин (банкир)

втб

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. "Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары", — сказал он. По мнению банкира, эту лазейку следует закрыть. Лимит, полагает он, можно установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов.Костин предположил, что Центробанк уже рассматривает такой вариант наряду с другими опциями, но окончательное решение будет зависеть от ситуации с рублем. Банкир отметил, что регулятор уже поднял ключевую ставку и, возможно, сделает это еще раз. Он выразил уверенность, что это повлияет на курс валют, а если же этого не произойдет — то будут найдены другие меры.Как заявил статс-секретарь, заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов, идею Костина следует рассматривать как один из элементов дискуссии о будущей системе валютного регулирования. По его словам, действующие сейчас меры, принятые в ответ на санкции, направлены на решение конкретных задач и требуют постоянной донастройки.Сейчас в России действуют ограничения на переводы: россияне и резиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте. В конце марта ЦБ продлил эту меру до 30 сентября.

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей костин (банкир), втб, центральный банк рф (цб рф)