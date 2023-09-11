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Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы физлиц за границу - РИА Новости, 11.09.2023
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11:30 11.09.2023 (обновлено: 12:18 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/perevody-1895519403.html
Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы физлиц за границу
Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы физлиц за границу - РИА Новости, 11.09.2023
Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы физлиц за границу
В России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:30
2023-09-11T12:18
экономика
россия
андрей костин (банкир)
втб
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК. "Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары", — сказал он. По мнению банкира, эту лазейку следует закрыть. Лимит, полагает он, можно установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов.Костин предположил, что Центробанк уже рассматривает такой вариант наряду с другими опциями, но окончательное решение будет зависеть от ситуации с рублем. Банкир отметил, что регулятор уже поднял ключевую ставку и, возможно, сделает это еще раз. Он выразил уверенность, что это повлияет на курс валют, а если же этого не произойдет — то будут найдены другие меры.Как заявил статс-секретарь, заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов, идею Костина следует рассматривать как один из элементов дискуссии о будущей системе валютного регулирования. По его словам, действующие сейчас меры, принятые в ответ на санкции, направлены на решение конкретных задач и требуют постоянной донастройки.Сейчас в России действуют ограничения на переводы: россияне и резиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте. В конце марта ЦБ продлил эту меру до 30 сентября.
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экономика, россия, андрей костин (банкир), втб, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин предложил ввести лимит на рублевые переводы физлиц за границу

Костин предложил ограничить до ста миллионов рублей переводы физлиц за границу

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
«
"Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары", — сказал он.
По мнению банкира, эту лазейку следует закрыть. Лимит, полагает он, можно установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов.
Костин предположил, что Центробанк уже рассматривает такой вариант наряду с другими опциями, но окончательное решение будет зависеть от ситуации с рублем.
Банкир отметил, что регулятор уже поднял ключевую ставку и, возможно, сделает это еще раз. Он выразил уверенность, что это повлияет на курс валют, а если же этого не произойдет — то будут найдены другие меры.
Как заявил статс-секретарь, заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов, идею Костина следует рассматривать как один из элементов дискуссии о будущей системе валютного регулирования. По его словам, действующие сейчас меры, принятые в ответ на санкции, направлены на решение конкретных задач и требуют постоянной донастройки.
Сейчас в России действуют ограничения на переводы: россияне и резиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте. В конце марта ЦБ продлил эту меру до 30 сентября.
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