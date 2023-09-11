https://ria.ru/20230911/peregovory-1895537684.html
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Каких-либо рвений украинская сторона для возобновления переговоров с Россией не демонстрирует, хотя российский лидер неоднократно говорил о готовности к ним,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:36
2023-09-11T12:36
2023-09-11T13:10
украина
россия
в мире
дмитрий песков
киев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Каких-либо рвений украинская сторона для возобновления переговоров с Россией не демонстрирует, хотя российский лидер неоднократно говорил о готовности к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков." В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса. С самого начала российская сторона сохраняла открытость, и президент Путин сохранял открытость для переговоров", - сказал он в интервью РБК.Песков напомнил о стамбульском проекте договоренностей, который так и не был принят."После этого каких-либо рвений для начала переговоров украинская сторона не демонстрировала. Напротив, президент Путин постоянно декларирует нашу готовность достигать наши цели мирными средствами", - сказал он.Песков заявил, что Киеву придется на переговорах, в случае из возобновления, признать реалии сегодняшнего дня."Для нас специальная военная операция была крайним вариантом для достижения наших целей. Мы должны были достичь наших целей, должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, избежать создания националистического режима, поглощенного Североатлантическим альянсом у границ", - сказал Песков в интервью РБК, говоря о украинской проблематике."Если помимо военных боевых методов решения наших проблем появятся предпосылки для начала переговоров, эти переговоры начнутся. Сейчас таких предпосылок нет. В любом случае киевскому режиму придется начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев отказался от решения вопроса мирными средствами", - добавил он.
https://ria.ru/20230909/peregovory-1895211411.html
https://ria.ru/20230911/pushkov-1895437038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, дмитрий песков, киев
Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Киев
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Песков: Украина не демонстрирует рвений для возобновления переговоров
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Каких-либо рвений украинская сторона для возобновления переговоров с Россией не демонстрирует, хотя российский лидер неоднократно говорил о готовности к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
" В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса. С самого начала российская сторона сохраняла открытость, и президент Путин сохранял открытость для переговоров", - сказал он в интервью РБК.
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Песков напомнил о стамбульском проекте договоренностей, который так и не был принят.
"После этого каких-либо рвений для начала переговоров украинская сторона не демонстрировала. Напротив, президент Путин постоянно декларирует нашу готовность достигать наши цели мирными средствами", - сказал он.
Песков заявил, что Киеву
придется на переговорах, в случае из возобновления, признать реалии сегодняшнего дня.
"Для нас специальная военная операция была крайним вариантом для достижения наших целей. Мы должны были достичь наших целей, должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, избежать создания националистического режима, поглощенного Североатлантическим альянсом у границ", - сказал Песков в интервью РБК, говоря о украинской проблематике.
"Если помимо военных боевых методов решения наших проблем появятся предпосылки для начала переговоров, эти переговоры начнутся. Сейчас таких предпосылок нет. В любом случае киевскому режиму придется начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев отказался от решения вопроса мирными средствами", - добавил он.
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