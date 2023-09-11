https://ria.ru/20230911/peregovory-1895537684.html

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Каких-либо рвений украинская сторона для возобновления переговоров с Россией не демонстрирует, хотя российский лидер неоднократно говорил о готовности к ним,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:36

2023-09-11T12:36

2023-09-11T13:10

украина

россия

в мире

дмитрий песков

киев

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Каких-либо рвений украинская сторона для возобновления переговоров с Россией не демонстрирует, хотя российский лидер неоднократно говорил о готовности к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков." В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса. С самого начала российская сторона сохраняла открытость, и президент Путин сохранял открытость для переговоров", - сказал он в интервью РБК.Песков напомнил о стамбульском проекте договоренностей, который так и не был принят."После этого каких-либо рвений для начала переговоров украинская сторона не демонстрировала. Напротив, президент Путин постоянно декларирует нашу готовность достигать наши цели мирными средствами", - сказал он.Песков заявил, что Киеву придется на переговорах, в случае из возобновления, признать реалии сегодняшнего дня."Для нас специальная военная операция была крайним вариантом для достижения наших целей. Мы должны были достичь наших целей, должны были обезопасить себя, решить проблемы с гарантиями безопасности для себя, для будущих поколений, избежать создания националистического режима, поглощенного Североатлантическим альянсом у границ", - сказал Песков в интервью РБК, говоря о украинской проблематике."Если помимо военных боевых методов решения наших проблем появятся предпосылки для начала переговоров, эти переговоры начнутся. Сейчас таких предпосылок нет. В любом случае киевскому режиму придется начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев отказался от решения вопроса мирными средствами", - добавил он.

https://ria.ru/20230909/peregovory-1895211411.html

https://ria.ru/20230911/pushkov-1895437038.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, в мире, дмитрий песков, киев