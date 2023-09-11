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Белорусам в Литве с просроченным загранпаспортом продлят паспорт иностранца - РИА Новости, 11.09.2023
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22:43 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pasport-1895693389.html
Белорусам в Литве с просроченным загранпаспортом продлят паспорт иностранца
Белорусам в Литве с просроченным загранпаспортом продлят паспорт иностранца - РИА Новости, 11.09.2023
Белорусам в Литве с просроченным загранпаспортом продлят паспорт иностранца
Литва может продлить с года до трех лет действие "паспортов иностранца", выдаваемых живущим в республике гражданам Белоруссии, если те не могут обновить... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:43
2023-09-11T22:43
в мире
белоруссия
литва
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Литва может продлить с года до трех лет действие "паспортов иностранца", выдаваемых живущим в республике гражданам Белоруссии, если те не могут обновить просроченный загранпаспорт на белорусской территории, заявил замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", в соответствии с которым загранучреждения республики более не уполномочены заниматься вопросами выдачи, обмена, продления всех видов паспортов и идентификационных карт - отныне совершить эти действия можно только на территории Белоруссии. "Паспорт иностранца существует уже несколько лет, однако срок его действия ограничен одним годом. Возможно, мы могли бы продлить этот срок. Мы намерены представить это предложение в парламент", - приводит слова Абрамавичюса агентство Франс Пресс. По его словам, до трех лет могут продлить срок действия так называемых "паспортов иностранца" - документов, выдаваемых миграционной службой Литвы иностранцам, которые не могут получить в своей стране удостоверение для пребывания в Евросоюзе. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230825/kollaps-1892309327.html
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в мире, белоруссия, литва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Литва, Александр Лукашенко
Белорусам в Литве с просроченным загранпаспортом продлят паспорт иностранца

Абрамавичюс: белорусам в Литве без загранпаспорта продлят паспорт иностранца

© iStock.com / William87Флаги Литвы перед Президентским дворцом в Вильнюсе
Флаги Литвы перед Президентским дворцом в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / William87
Флаги Литвы перед Президентским дворцом в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Литва может продлить с года до трех лет действие "паспортов иностранца", выдаваемых живущим в республике гражданам Белоруссии, если те не могут обновить просроченный загранпаспорт на белорусской территории, заявил замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", в соответствии с которым загранучреждения республики более не уполномочены заниматься вопросами выдачи, обмена, продления всех видов паспортов и идентификационных карт - отныне совершить эти действия можно только на территории Белоруссии.
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"Паспорт иностранца существует уже несколько лет, однако срок его действия ограничен одним годом. Возможно, мы могли бы продлить этот срок. Мы намерены представить это предложение в парламент", - приводит слова Абрамавичюса агентство Франс Пресс.
По его словам, до трех лет могут продлить срок действия так называемых "паспортов иностранца" - документов, выдаваемых миграционной службой Литвы иностранцам, которые не могут получить в своей стране удостоверение для пребывания в Евросоюзе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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