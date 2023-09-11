Рейтинг@Mail.ru
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 11.09.2023 (обновлено: 19:27 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/pasport-1895639371.html
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии - РИА Новости, 11.09.2023
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии
Райффайзенбанк начал расследование после того, как копии российских паспортов некоторое время пролежали на подоконнике отделения банка в Белграде, сообщили РИА... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:00
2023-09-11T19:27
россия
сербия
в мире
райффайзенбанк
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895392433_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6389179dd9d5aecfe5ae284520d77f5.jpg
ВЕНА, 11 сен — РИА Новости. Райффайзенбанк начал расследование после того, как копии российских паспортов некоторое время пролежали на подоконнике отделения банка в Белграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе финорганизации. "Мы хотели бы сообщить, что на месте в Сербии начато внутреннее расследование. К сожалению, без всякого злого умысла некорректно размещенная информация стала видна третьим лицам во время обычной процедуры архивации документов", — говорится в заявлении.По словам представителя пресс-службы, это единичный случай, который никогда ранее не происходил. Он также отметил, что в банке в повседневные рабочие процессы внедрена политика "чистого стола".В Райффайзенбанке в Сербии пообещали принять все необходимые меры, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.На днях видео с лежащими на подоконнике отделения банка в Белграде российскими паспортами появилось в соцсетях. Документы были на виду у всех прохожих. Накануне вечером корреспондент РИА Новости лично убедился в этом, но в первой половине дня в понедельник паспорта уже убрали.
https://ria.ru/20230908/rayffayzenbank-1895058935.html
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Копии паспортов РФ на подоконнике отделения банка в Белграде
Копии паспортов РФ на подоконнике отделения банка в Белграде
2023-09-11T18:00
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895392433_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b9799cb41c53164be3dffebc7db8e20c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, в мире, райффайзенбанк, белград (город)
Россия, Сербия, В мире, Райффайзенбанк, Белград (город)
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии

Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов РФ в отделении в Сербии

Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 сен — РИА Новости. Райффайзенбанк начал расследование после того, как копии российских паспортов некоторое время пролежали на подоконнике отделения банка в Белграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе финорганизации.
"Мы хотели бы сообщить, что на месте в Сербии начато внутреннее расследование. К сожалению, без всякого злого умысла некорректно размещенная информация стала видна третьим лицам во время обычной процедуры архивации документов", — говорится в заявлении.
По словам представителя пресс-службы, это единичный случай, который никогда ранее не происходил. Он также отметил, что в банке в повседневные рабочие процессы внедрена политика "чистого стола".

От английского clean desk policy — корпоративная директива, направленная на защиту данных. Она определяет, как должны выглядеть рабочие места сотрудников организации, когда те оставляют их без присмотра.

В Райффайзенбанке в Сербии пообещали принять все необходимые меры, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.
На днях видео с лежащими на подоконнике отделения банка в Белграде российскими паспортами появилось в соцсетях. Документы были на виду у всех прохожих. Накануне вечером корреспондент РИА Новости лично убедился в этом, но в первой половине дня в понедельник паспорта уже убрали.
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Райффайзенбанк хочет зарегистрировать лого "R Банк"
8 сентября, 17:33
 
РоссияСербияВ миреРайффайзенбанкБелград (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала