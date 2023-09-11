https://ria.ru/20230911/pasport-1895639371.html
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии - РИА Новости, 11.09.2023
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии
Райффайзенбанк начал расследование после того, как копии российских паспортов некоторое время пролежали на подоконнике отделения банка в Белграде, сообщили РИА... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:00
2023-09-11T18:00
2023-09-11T19:27
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ВЕНА, 11 сен — РИА Новости. Райффайзенбанк начал расследование после того, как копии российских паспортов некоторое время пролежали на подоконнике отделения банка в Белграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе финорганизации. "Мы хотели бы сообщить, что на месте в Сербии начато внутреннее расследование. К сожалению, без всякого злого умысла некорректно размещенная информация стала видна третьим лицам во время обычной процедуры архивации документов", — говорится в заявлении.По словам представителя пресс-службы, это единичный случай, который никогда ранее не происходил. Он также отметил, что в банке в повседневные рабочие процессы внедрена политика "чистого стола".В Райффайзенбанке в Сербии пообещали принять все необходимые меры, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.На днях видео с лежащими на подоконнике отделения банка в Белграде российскими паспортами появилось в соцсетях. Документы были на виду у всех прохожих. Накануне вечером корреспондент РИА Новости лично убедился в этом, но в первой половине дня в понедельник паспорта уже убрали.
https://ria.ru/20230908/rayffayzenbank-1895058935.html
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Копии паспортов РФ на подоконнике отделения банка в Белграде
Копии паспортов РФ на подоконнике отделения банка в Белграде
2023-09-11T18:00
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россия, сербия, в мире, райффайзенбанк, белград (город)
Россия, Сербия, В мире, Райффайзенбанк, Белград (город)
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов россиян в Сербии
Райффайзенбанк начал расследование из-за копий паспортов РФ в отделении в Сербии
ВЕНА, 11 сен — РИА Новости. Райффайзенбанк начал расследование после того, как копии российских паспортов некоторое время пролежали на подоконнике отделения банка в Белграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе финорганизации.
"Мы хотели бы сообщить, что на месте в Сербии начато внутреннее расследование. К сожалению, без всякого злого умысла некорректно размещенная информация стала видна третьим лицам во время обычной процедуры архивации документов", — говорится в заявлении.
По словам представителя пресс-службы, это единичный случай, который никогда ранее не происходил. Он также отметил, что в банке в повседневные рабочие процессы внедрена политика "чистого стола".
От английского clean desk policy — корпоративная директива, направленная на защиту данных. Она определяет, как должны выглядеть рабочие места сотрудников организации, когда те оставляют их без присмотра.
В Райффайзенбанке в Сербии пообещали принять все необходимые меры, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.
На днях видео с лежащими на подоконнике отделения банка в Белграде российскими паспортами появилось в соцсетях. Документы были на виду у всех прохожих. Накануне вечером корреспондент РИА Новости лично убедился в этом, но в первой половине дня в понедельник паспорта уже убрали.
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