https://ria.ru/20230911/pasport-1895584421.html

В Райффайзенбанке в Сербии копии российских паспортов убрали с подоконника

В Райффайзенбанке в Сербии копии российских паспортов убрали с подоконника - РИА Новости, 11.09.2023

В Райффайзенбанке в Сербии копии российских паспортов убрали с подоконника

Копии паспортов граждан РФ убрали с подоконника отделения Raiffeisen bank в Сербии, как заявили РИА Новости в банке, они оказались там случайно, до 90% клиентов РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:39

2023-09-11T14:39

2023-09-11T14:39

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БЕЛГРАД, 11 сен - РИА Новости. Копии паспортов граждан РФ убрали с подоконника отделения Raiffeisen bank в Сербии, как заявили РИА Новости в банке, они оказались там случайно, до 90% клиентов отделения составляют граждане РФ. Ранее видео копий российских паспортов на подоконнике отделения банка в столице Сербии появилось в соцсетях. В воскресенье вечером корреспондент РИА Новости увидел их там, но в первой половине дня в понедельник они уже были убраны. Отделение Raiffeisen bank находится в историческом центре города по адресу: улица Цара Душана, 78. "Вероятно, они оказались там временно в процессе работы. Уверяю вас, никакого плохого намерения не было, если документы были оставлены там, то без всякого умысла, а окна у нас прозрачные. Мы ценим наших клиентов из России, через наше отделение проходит множество людей ежедневно и 90% из них – граждане РФ", - заявила в разговоре с агентством сотрудница в отделении банка. Она добавила, что руководство кредитной организации позже официально ответит на запрос РИА Новости. При этом Raiffeisen bank является одним из самых доступных для открытия счета российскими гражданами. После введения ограничительных мер странами Запада многие сербские банки отказывают гражданам РФ в открытии счета, особенно при отсутствии временной регистрации в стране с правом на работу и проживание.

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Копии паспортов РФ на подоконнике отделения банка в Белграде Копии паспортов РФ на подоконнике отделения банка в Белграде 2023-09-11T14:39 true PT0M17S

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