https://ria.ru/20230911/pamyatnik-1895664675.html

Российское посольство в Молдавии осудило осквернение танка-памятника

Российское посольство в Молдавии осудило осквернение танка-памятника - РИА Новости, 11.09.2023

Российское посольство в Молдавии осудило осквернение танка-памятника

Посольство России в Кишиневе осудило акт вандализма, в результате которого был осквернен танк-памятник советским воинам в Унгенском районе Молдавии. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:54

2023-09-11T18:54

2023-09-11T18:54

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КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Посольство России в Кишиневе осудило акт вандализма, в результате которого был осквернен танк-памятник советским воинам в Унгенском районе Молдавии. Ранее в понедельник глава поискового движения Молдавии и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил в соцсетях, что в городе Корнешты вандалы нанесли оскорбительные надписи на постаменте памятного танка 6-й танковой армии, первой вышедшей на государственную границу в марте 1944 года. "Решительно осуждаем вопиющий акт вандализма, новый всплеск антироссийской истерии в республике. Неизвестные вандалы в ночь на 11 сентября сего года осуществили позорную акцию по осквернению памятника, увековечивающего подвиги советских воинов-освободителей Шестой танковой армии в городе Корнешты Унгенского района. Лозунги бандеровских приспешников на плиты монумента были нанесены краской при полном ощущении безнаказанности и вседозволенности", - отмечается в распространенном для СМИ заявлении посольства. В дипмиссии подчеркнули, что "безрассудное посягательство на историческую память молдавского народа - не что иное, как результат все более громких нарративов, демонизирующих советское прошлое страны". В Молдавии регулярно происходят акты осквернения мемориалов Великой Отечественной войны. Политические силы, как правило выступающие за поглощение республики Румынией, косвенно поддерживают подобные акции. Последний случай вандализма произошел в августе на севере Молдавии - был осквернен памятник советским воинам, на постамент которого нанесли символы профашистской румынской политической партии "Железная гвардия". За последние 10 лет этот монумент пять раз подвергался атакам вандалов – его обливали краской, крушили гранитную плиту. Однако правоохранительные органы Молдавии до сих пор не нашли злоумышленников. В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894762880.html

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