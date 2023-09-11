https://ria.ru/20230911/pamyatnik-1895498749.html

В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому

В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому - РИА Новости, 11.09.2023

В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому

Бронзовая скульптура создателя и первого руководителя отечественных органов государственной безопасности Феликса Дзержинского вновь, после долгого перерыва,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:27

2023-09-11T10:27

2023-09-11T10:27

москва

россия

феликс дзержинский

сергей нарышкин

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

музеон

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бронзовая скульптура создателя и первого руководителя отечественных органов государственной безопасности Феликса Дзержинского вновь, после долгого перерыва, установлена в Москве. Торжественная церемония открытия памятника на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России в столичном районе Ясенево состоялась в понедельник, в очередную годовщину со дня рождения "чекиста номер один", передает корреспондент РИА Новости. Памятник представляет собой немного уменьшенную копию монумента, в 1958-1991 годах располагавшегося в центре Москвы на площади Дзержинского (ныне Лубянская площадь) напротив комплекса зданий Комитета государственной безопасности СССР. Открыл памятник директор СВР Сергей Нарышкин. Память в бронзе Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926) вскоре после Октябрьской революции стал первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), созданной 20 декабря 1917 года для обеспечения безопасности советского государства и общества. Спустя ровно три года, 20 декабря 1920 года, Дзержинский подписал приказ №169 об организации Иностранного отдела (ИНО) ВЧК – органа отечественной внешней разведки. Правопреемницей ИНО сейчас является СВР России – один из ключевых органов государственной безопасности РФ. Как указывают историки, созданные при Дзержинском советские специальные службы не просто обеспечили сохранение и развитие государства в поистине критических для страны условиях на рубеже 1920-х годов, но и заложили основы оперативного искусства, которое совершенствовалось в дальнейшем, и благодаря которому российские спецслужбы по праву считаются одними из сильнейших в мире. Имя Дзержинского под номером один занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР. А бронзовый барельеф Дзержинского размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, также находящемся на территории штаб-квартиры СВР. Рядом с изображением Дзержинского расположен барельеф, на котором выбит текст приказа №169. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию СВР, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру Службы внешней разведки. Первоначальное решение об установке в Москве памятника Дзержинскому было принято в 1936 году по случаю 10-летия со дня кончины основателя и первого главы отечественных органов госбезопасности. Монумент наметили поставить на площади Дзержинского. Конкурс на проекты памятника объявили в 1940 году. На нем победил проект Сарры Лебедевой. В ее варианте Дзержинский предстал задумчивым – одет в длиннополую шинель, правая рука засунута в карман, а голова чуть опущена. Но началась Великая Отечественная война, и к идее установить скульптуру вернулись через полтора десятка лет. Конкурс на этот раз не проводили. Увековечить Дзержинского в бронзе поручили прославленному скульптору Евгению Вучетичу и архитектору Григорию Захарову. На этот раз Дзержинский, также в шинели и с правой рукой в ее кармане, смотрел вдаль. Высота бронзовой скульптуры составляла почти 6 метров, без постамента она весила 11 тонн. Памятник открыли 20 декабря 1958 года по случаю очередной годовщины создания органов госбезопасности СССР. Монумент снесли 22 августа 1991 года, сразу после событий в Москве. Как указывает ряд экспертов, это было сделано незаконно. Позже памятник стал одним из экспонатов столичного парка "Музеон". На протяжении многих лет неоднократно звучали призывы вернуть этот монумент на Лубянку.

https://ria.ru/20230911/dzerzhinskiy-1895438912.html

https://ria.ru/20230206/foto-1849973568.html

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Екатерина Зайцева

москва, россия, феликс дзержинский, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), музеон