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В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому - РИА Новости, 11.09.2023
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10:27 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pamyatnik-1895498749.html
В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому
В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому - РИА Новости, 11.09.2023
В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому
Бронзовая скульптура создателя и первого руководителя отечественных органов государственной безопасности Феликса Дзержинского вновь, после долгого перерыва,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:27
2023-09-11T10:27
москва
россия
феликс дзержинский
сергей нарышкин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
музеон
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бронзовая скульптура создателя и первого руководителя отечественных органов государственной безопасности Феликса Дзержинского вновь, после долгого перерыва, установлена в Москве. Торжественная церемония открытия памятника на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России в столичном районе Ясенево состоялась в понедельник, в очередную годовщину со дня рождения "чекиста номер один", передает корреспондент РИА Новости. Памятник представляет собой немного уменьшенную копию монумента, в 1958-1991 годах располагавшегося в центре Москвы на площади Дзержинского (ныне Лубянская площадь) напротив комплекса зданий Комитета государственной безопасности СССР. Открыл памятник директор СВР Сергей Нарышкин. Память в бронзе Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926) вскоре после Октябрьской революции стал первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), созданной 20 декабря 1917 года для обеспечения безопасности советского государства и общества. Спустя ровно три года, 20 декабря 1920 года, Дзержинский подписал приказ №169 об организации Иностранного отдела (ИНО) ВЧК – органа отечественной внешней разведки. Правопреемницей ИНО сейчас является СВР России – один из ключевых органов государственной безопасности РФ. Как указывают историки, созданные при Дзержинском советские специальные службы не просто обеспечили сохранение и развитие государства в поистине критических для страны условиях на рубеже 1920-х годов, но и заложили основы оперативного искусства, которое совершенствовалось в дальнейшем, и благодаря которому российские спецслужбы по праву считаются одними из сильнейших в мире. Имя Дзержинского под номером один занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР. А бронзовый барельеф Дзержинского размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, также находящемся на территории штаб-квартиры СВР. Рядом с изображением Дзержинского расположен барельеф, на котором выбит текст приказа №169. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию СВР, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру Службы внешней разведки. Первоначальное решение об установке в Москве памятника Дзержинскому было принято в 1936 году по случаю 10-летия со дня кончины основателя и первого главы отечественных органов госбезопасности. Монумент наметили поставить на площади Дзержинского. Конкурс на проекты памятника объявили в 1940 году. На нем победил проект Сарры Лебедевой. В ее варианте Дзержинский предстал задумчивым – одет в длиннополую шинель, правая рука засунута в карман, а голова чуть опущена. Но началась Великая Отечественная война, и к идее установить скульптуру вернулись через полтора десятка лет. Конкурс на этот раз не проводили. Увековечить Дзержинского в бронзе поручили прославленному скульптору Евгению Вучетичу и архитектору Григорию Захарову. На этот раз Дзержинский, также в шинели и с правой рукой в ее кармане, смотрел вдаль. Высота бронзовой скульптуры составляла почти 6 метров, без постамента она весила 11 тонн. Памятник открыли 20 декабря 1958 года по случаю очередной годовщины создания органов госбезопасности СССР. Монумент снесли 22 августа 1991 года, сразу после событий в Москве. Как указывает ряд экспертов, это было сделано незаконно. Позже памятник стал одним из экспонатов столичного парка "Музеон". На протяжении многих лет неоднократно звучали призывы вернуть этот монумент на Лубянку.
https://ria.ru/20230911/dzerzhinskiy-1895438912.html
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москва, россия, феликс дзержинский, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), музеон
Москва, Россия, Феликс Дзержинский, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Музеон
В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому

Нарышкин открыл памятник Дзержинскому в штаб-квартире СВР

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкПамятник Ф.Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР
Памятник Ф.Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Памятник Ф.Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бронзовая скульптура создателя и первого руководителя отечественных органов государственной безопасности Феликса Дзержинского вновь, после долгого перерыва, установлена в Москве. Торжественная церемония открытия памятника на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России в столичном районе Ясенево состоялась в понедельник, в очередную годовщину со дня рождения "чекиста номер один", передает корреспондент РИА Новости.
Памятник представляет собой немного уменьшенную копию монумента, в 1958-1991 годах располагавшегося в центре Москвы на площади Дзержинского (ныне Лубянская площадь) напротив комплекса зданий Комитета государственной безопасности СССР.
Открыл памятник директор СВР Сергей Нарышкин.
Феликс Эдмундович Дзержинский за письменным столом - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Опубликованы документы о роли Дзержинского в борьбе с беспризорностью
03:32

Память в бронзе

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926) вскоре после Октябрьской революции стал первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), созданной 20 декабря 1917 года для обеспечения безопасности советского государства и общества. Спустя ровно три года, 20 декабря 1920 года, Дзержинский подписал приказ №169 об организации Иностранного отдела (ИНО) ВЧК – органа отечественной внешней разведки. Правопреемницей ИНО сейчас является СВР России – один из ключевых органов государственной безопасности РФ.
Как указывают историки, созданные при Дзержинском советские специальные службы не просто обеспечили сохранение и развитие государства в поистине критических для страны условиях на рубеже 1920-х годов, но и заложили основы оперативного искусства, которое совершенствовалось в дальнейшем, и благодаря которому российские спецслужбы по праву считаются одними из сильнейших в мире.
Имя Дзержинского под номером один занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это знак высшей почести в СВР. А бронзовый барельеф Дзержинского размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, также находящемся на территории штаб-квартиры СВР. Рядом с изображением Дзержинского расположен барельеф, на котором выбит текст приказа №169. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию СВР, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру Службы внешней разведки.
Первоначальное решение об установке в Москве памятника Дзержинскому было принято в 1936 году по случаю 10-летия со дня кончины основателя и первого главы отечественных органов госбезопасности. Монумент наметили поставить на площади Дзержинского. Конкурс на проекты памятника объявили в 1940 году. На нем победил проект Сарры Лебедевой. В ее варианте Дзержинский предстал задумчивым – одет в длиннополую шинель, правая рука засунута в карман, а голова чуть опущена.
Но началась Великая Отечественная война, и к идее установить скульптуру вернулись через полтора десятка лет. Конкурс на этот раз не проводили. Увековечить Дзержинского в бронзе поручили прославленному скульптору Евгению Вучетичу и архитектору Григорию Захарову. На этот раз Дзержинский, также в шинели и с правой рукой в ее кармане, смотрел вдаль. Высота бронзовой скульптуры составляла почти 6 метров, без постамента она весила 11 тонн.
Памятник открыли 20 декабря 1958 года по случаю очередной годовщины создания органов госбезопасности СССР.
Монумент снесли 22 августа 1991 года, сразу после событий в Москве. Как указывает ряд экспертов, это было сделано незаконно. Позже памятник стал одним из экспонатов столичного парка "Музеон". На протяжении многих лет неоднократно звучали призывы вернуть этот монумент на Лубянку.
Памятник Феликсу Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
В РПЦ прокомментировали фото священников с бюстом Дзержинского
6 февраля, 11:25
 
МоскваРоссияФеликс ДзержинскийСергей НарышкинВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Музеон
 
 
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