https://ria.ru/20230911/otnosheniya-1895619822.html

Лавров отметил тенденцию к укреплению отношений России и Чили

Лавров отметил тенденцию к укреплению отношений России и Чили - РИА Новости, 11.09.2023

Лавров отметил тенденцию к укреплению отношений России и Чили

С момента установления дипотношений связи России и Чили имели устойчивую тенденцию к развитию, которая будет сохраняться, независимо от конъюнктурных веяний в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:42

2023-09-11T16:42

2023-09-11T16:42

в мире

чили

россия

ссср

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. С момента установления дипотношений связи России и Чили имели устойчивую тенденцию к развитию, которая будет сохраняться, независимо от конъюнктурных веяний в политических кругах латиноамериканской страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Российско-чилийские дипломатические отношения были восстановлены сразу после крушения режима Пиночета в марте 1990 года. С тех пор они имели устойчивую тенденцию к развитию. Уверен, что так и будет в дальнейшем, какие бы конъюнктурные веяния ни овладевали отдельными чилийскими политиками", - заявил российский министр в авторской статье для "Российской газеты". По словам Лаврова, Россию и Чили объединяют "общие страницы истории, великий Тихий океан, торгово-экономическое взаимодействие, культурные, гуманитарные и образовательные обмены". Дипломатические отношения между СССР и Чили были установлены 11 декабря 1944 года, прерваны Чили 21 октября 1947 года, восстановлены 24 октября 1964 года, прерваны СССР 22 сентября 1973 года, восстановлены 11 марта 1990 года. В 2000-е годы заметное развитие получили политические контакты между двумя странами. В ноябре 2000 года и в октябре 2001 года в рамках саммитов АТЭС в Брунее и Шанхае состоялись встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Чили Риккардо Лагоса. Регулярные рабочие контакты поддерживают министры иностранных дел двух стран, неоднократно встречавшиеся в Москве и Сантьяго, а также в рамках различных международных форумов. На постоянной основе проводятся межмидовские политические консультации.

https://ria.ru/20230826/perevorot-1892369597.html

чили

россия

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, чили, россия, ссср, сергей лавров, владимир путин