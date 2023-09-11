https://ria.ru/20230911/otnosheniya-1895619822.html
Лавров отметил тенденцию к укреплению отношений России и Чили
Лавров отметил тенденцию к укреплению отношений России и Чили - РИА Новости, 11.09.2023
Лавров отметил тенденцию к укреплению отношений России и Чили
С момента установления дипотношений связи России и Чили имели устойчивую тенденцию к развитию, которая будет сохраняться, независимо от конъюнктурных веяний в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:42
2023-09-11T16:42
2023-09-11T16:42
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сергей лавров
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. С момента установления дипотношений связи России и Чили имели устойчивую тенденцию к развитию, которая будет сохраняться, независимо от конъюнктурных веяний в политических кругах латиноамериканской страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Российско-чилийские дипломатические отношения были восстановлены сразу после крушения режима Пиночета в марте 1990 года. С тех пор они имели устойчивую тенденцию к развитию. Уверен, что так и будет в дальнейшем, какие бы конъюнктурные веяния ни овладевали отдельными чилийскими политиками", - заявил российский министр в авторской статье для "Российской газеты". По словам Лаврова, Россию и Чили объединяют "общие страницы истории, великий Тихий океан, торгово-экономическое взаимодействие, культурные, гуманитарные и образовательные обмены". Дипломатические отношения между СССР и Чили были установлены 11 декабря 1944 года, прерваны Чили 21 октября 1947 года, восстановлены 24 октября 1964 года, прерваны СССР 22 сентября 1973 года, восстановлены 11 марта 1990 года. В 2000-е годы заметное развитие получили политические контакты между двумя странами. В ноябре 2000 года и в октябре 2001 года в рамках саммитов АТЭС в Брунее и Шанхае состоялись встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Чили Риккардо Лагоса. Регулярные рабочие контакты поддерживают министры иностранных дел двух стран, неоднократно встречавшиеся в Москве и Сантьяго, а также в рамках различных международных форумов. На постоянной основе проводятся межмидовские политические консультации.
https://ria.ru/20230826/perevorot-1892369597.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, чили, россия, ссср, сергей лавров, владимир путин
В мире, Чили, Россия, СССР, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров отметил тенденцию к укреплению отношений России и Чили
Лавров: тенденция к развитию отношений России и Чили будет сохраняться