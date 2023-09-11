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Главы МИД России и Южной Кореи обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 11.09.2023
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06:40 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/otnosheniya-1895457024.html
Главы МИД России и Южной Кореи обсудили двусторонние отношения
Главы МИД России и Южной Кореи обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 11.09.2023
Главы МИД России и Южной Кореи обсудили двусторонние отношения
Главы МИД России и Южной Кореи Сергей Лавров и Пак Чин встретились на полях саммита G20 в Индии и обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:40
2023-09-11T06:40
в мире
россия
сергей лавров
южная корея
саммит g20
большая двадцатка
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СЕУЛ, 11 сен – РИА Новости. Главы МИД России и Южной Кореи Сергей Лавров и Пак Чин встретились на полях саммита G20 в Индии и обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове, сообщил МИД Республики Корея. Отмечается, что Пак Чин, который в составе южнокорейской делегации вместе президентом своей страны прибыл на саммит G20 в Нью-Дели, встретился с Лавровым в воскресенье. "Пак Чин проконсультировался с российской стороной о мерах по решению проблем южнокорейских компаний в России и безопасности находящихся в РФ южнокорейских граждан, а также подчеркнул, что отношения России и Северной Кореи касаемо проблемы Корейского полуострова должны развиваться в направлении содействия миру и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии при соблюдении резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД. Сообщается также, что Пак Чин подчеркнул необходимость восстановления мира на Украине, а также призвал Россию к "конструктивному сотрудничеству" в рамках СБ ООН по северокорейскому вопросу. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, россия, сергей лавров, южная корея, саммит g20, большая двадцатка
В мире, Россия, Сергей Лавров, Южная Корея, Саммит G20, Большая двадцатка
Главы МИД России и Южной Кореи обсудили двусторонние отношения

Лавров и глава МИД Южной Кореи обсудили двусторонние отношения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20 в Нью-Дели. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 сен – РИА Новости. Главы МИД России и Южной Кореи Сергей Лавров и Пак Чин встретились на полях саммита G20 в Индии и обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове, сообщил МИД Республики Корея.
Отмечается, что Пак Чин, который в составе южнокорейской делегации вместе президентом своей страны прибыл на саммит G20 в Нью-Дели, встретился с Лавровым в воскресенье.
«
"Пак Чин проконсультировался с российской стороной о мерах по решению проблем южнокорейских компаний в России и безопасности находящихся в РФ южнокорейских граждан, а также подчеркнул, что отношения России и Северной Кореи касаемо проблемы Корейского полуострова должны развиваться в направлении содействия миру и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии при соблюдении резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД.
Сообщается также, что Пак Чин подчеркнул необходимость восстановления мира на Украине, а также призвал Россию к "конструктивному сотрудничеству" в рамках СБ ООН по северокорейскому вопросу.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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