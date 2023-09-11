https://ria.ru/20230911/opros-1895558900.html

Опрос: почти 50% жителей Молдавии сомневаются в политической линии страны

Опрос: почти 50% жителей Молдавии сомневаются в политической линии страны - РИА Новости, 11.09.2023

Опрос: почти 50% жителей Молдавии сомневаются в политической линии страны

Почти 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют показатели социологического опроса, проведенного молдавской... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:30

2023-09-11T13:30

2023-09-11T13:32

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Почти 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют показатели социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 37,8%. Недовольны избранным направлением 48,1%. Не смогли ответить 14,1% респондентов. "По сравнению с последним наблюдением по этому показателю в мае 2023 года, имеется снижение, но несильное", - сказал на брифинге исполнительный директор компании iData Михай Бологан. В мае недовольны были выбранным направлением 50,5% опрошенных, в апреле - 50,7%. Поддержали власти в мае 39,1%, в апреле - 38,3%, а ответ не смогли дать соответственно 10,4% и 10,6% респондентов. Опрос проводился с 31 августа по 7 сентября, в нем принял участие 1021 респондент. Максимальная погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На этом фоне у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране периодически проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20230907/opros-1894729183.html

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молдавия, в мире