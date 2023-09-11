https://ria.ru/20230911/oon-1895678357.html

Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане

Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане - РИА Новости, 11.09.2023

Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане

Россия сожалеет, что специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт в своем докладе не говорит об ответственности Запада за нынешнюю... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:17

2023-09-11T20:17

2023-09-11T20:17

афганистан

россия

женева (город)

геннадий гатилов

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893337186_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_477eb31198f1a984c618832bac1239fc.jpg

ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Россия сожалеет, что специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт в своем докладе не говорит об ответственности Запада за нынешнюю ситуацию в Афганистане, заявил третий секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Руслан Строганов. "Сожалеем, что спецдокладчик (Ричард Беннетт – ред.) предпочитает не замечать все эти обстоятельства, фокусируясь на ситуации в стране после августа 2021 года. Призываем его предоставлять Совету (ООН по правам человека – ред.) объективную информацию, которая учитывает первопричины кризиса, а также исторический и социально-экономический контекст", - сказал Строганов в ходе диалога cо спецдокладчиком на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Строганов добавил, что обстановка в Афганистане "продолжает оставаться напряженной", на повестке дня перед нынешними афганскими властями стоят вопросы достижения политической стабилизации, формирования инклюзивной системы госуправления, борьбы с терроризмом, наркотрафиком, обеспечения базовых прав и свобод населения. "За период двадцатилетней бесславной интервенции коалиции западных государств во главе с США и Великобританией погибли десятки тысяч гражданских лиц. После бесславного бегства в августе 2021 года "коллективный Запад" оставил после себя разруху и нищету. Теперь же он делает вид, что не причастен к нынешней ситуации и цинично перекладывает всю ответственность за свои деяния на афганские власти. Преступления, совершенные американскими и натовскими военными в Афганистане, до сих пор не получали должной правовой оценки и остаются безнаказанными. Убеждены, что основное бремя по постконфликтному восстановлению этой страны должны нести американцы, британцы и их союзники, которые напрямую ответственны за возникший кризис", - подчеркнул дипломат. В Женеве с 11 сентября по 13 октября 2023 года проходит 54-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ). Россия больше не является членом Совета с апреля 2022 года, но имеет статус государства-наблюдателя. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

афганистан

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, россия, женева (город), геннадий гатилов, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон