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Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане - РИА Новости, 11.09.2023
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20:17 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/oon-1895678357.html
Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане
Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане - РИА Новости, 11.09.2023
Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане
Россия сожалеет, что специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт в своем докладе не говорит об ответственности Запада за нынешнюю... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:17
2023-09-11T20:17
афганистан
россия
женева (город)
геннадий гатилов
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Россия сожалеет, что специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт в своем докладе не говорит об ответственности Запада за нынешнюю ситуацию в Афганистане, заявил третий секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Руслан Строганов. "Сожалеем, что спецдокладчик (Ричард Беннетт – ред.) предпочитает не замечать все эти обстоятельства, фокусируясь на ситуации в стране после августа 2021 года. Призываем его предоставлять Совету (ООН по правам человека – ред.) объективную информацию, которая учитывает первопричины кризиса, а также исторический и социально-экономический контекст", - сказал Строганов в ходе диалога cо спецдокладчиком на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Строганов добавил, что обстановка в Афганистане "продолжает оставаться напряженной", на повестке дня перед нынешними афганскими властями стоят вопросы достижения политической стабилизации, формирования инклюзивной системы госуправления, борьбы с терроризмом, наркотрафиком, обеспечения базовых прав и свобод населения. "За период двадцатилетней бесславной интервенции коалиции западных государств во главе с США и Великобританией погибли десятки тысяч гражданских лиц. После бесславного бегства в августе 2021 года "коллективный Запад" оставил после себя разруху и нищету. Теперь же он делает вид, что не причастен к нынешней ситуации и цинично перекладывает всю ответственность за свои деяния на афганские власти. Преступления, совершенные американскими и натовскими военными в Афганистане, до сих пор не получали должной правовой оценки и остаются безнаказанными. Убеждены, что основное бремя по постконфликтному восстановлению этой страны должны нести американцы, британцы и их союзники, которые напрямую ответственны за возникший кризис", - подчеркнул дипломат. В Женеве с 11 сентября по 13 октября 2023 года проходит 54-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ). Россия больше не является членом Совета с апреля 2022 года, но имеет статус государства-наблюдателя. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
афганистан
россия
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афганистан, россия, женева (город), геннадий гатилов, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
Афганистан, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане

Россия сожалеет, что ООН умалчивает об ответственности Запада в Афганистане

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Россия сожалеет, что специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт в своем докладе не говорит об ответственности Запада за нынешнюю ситуацию в Афганистане, заявил третий секретарь дипмиссии РФ при ООН в Женеве Руслан Строганов.
"Сожалеем, что спецдокладчик (Ричард Беннетт – ред.) предпочитает не замечать все эти обстоятельства, фокусируясь на ситуации в стране после августа 2021 года. Призываем его предоставлять Совету (ООН по правам человека – ред.) объективную информацию, которая учитывает первопричины кризиса, а также исторический и социально-экономический контекст", - сказал Строганов в ходе диалога cо спецдокладчиком на 54-й сессии Совета ООН по правам человека.
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Строганов добавил, что обстановка в Афганистане "продолжает оставаться напряженной", на повестке дня перед нынешними афганскими властями стоят вопросы достижения политической стабилизации, формирования инклюзивной системы госуправления, борьбы с терроризмом, наркотрафиком, обеспечения базовых прав и свобод населения.
"За период двадцатилетней бесславной интервенции коалиции западных государств во главе с США и Великобританией погибли десятки тысяч гражданских лиц. После бесславного бегства в августе 2021 года "коллективный Запад" оставил после себя разруху и нищету. Теперь же он делает вид, что не причастен к нынешней ситуации и цинично перекладывает всю ответственность за свои деяния на афганские власти. Преступления, совершенные американскими и натовскими военными в Афганистане, до сих пор не получали должной правовой оценки и остаются безнаказанными. Убеждены, что основное бремя по постконфликтному восстановлению этой страны должны нести американцы, британцы и их союзники, которые напрямую ответственны за возникший кризис", - подчеркнул дипломат.
В Женеве с 11 сентября по 13 октября 2023 года проходит 54-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ). Россия больше не является членом Совета с апреля 2022 года, но имеет статус государства-наблюдателя. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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